Συνελήφθη 45χρονος για 4 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στη Λεμεσό

Συνελήφθη για διαρρήξεις καταστημάτων και κλοπές που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, κατά τις οποίες κλάπηκαν προϊόντα η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις €31,000.

 

Συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 45χρονος κάτοικος Λεμεσού, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τέσσερις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στη Λεμεσό, που διαπράχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Αυγούστου, 2024.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαρρήξεις καταστημάτων και κλοπές που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, κατά τις οποίες κλάπηκαν προϊόντα η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις €31,000.

Κατά τη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων, είχε προκύψει μαρτυρία που ενέπλεκε τον 45χρονο, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο από την Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

