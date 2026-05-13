Akylas... «Ferto»: Στον τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Το «Ferto», όπως αναμενόταν, ανακοινώθηκε στη 10άδα του πρώτου ημιτελικού που θα συμμετέχει στον τελικό του Σαββάτου (16/5), όπου, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, ο Έλληνας καλλιτέχνης είναι δεύτερο φαβορί να κερδίσει, πίσω από τη Φινλανδία.

Ο Akylas ανακοινώθηκε πρώτος από τους δύο παρουσιαστές, σε αντίθεση με την περσινή... λαχτάρα, που ανακοίνωσαν τελευταία την Κλαυδία.

Φέτος τα δύο μεγάλα φαβορί ανακοινώθηκαν γρήγορα. Πρώτη η Ελλάδα και δεύτερη η Φινλανδία.

Μίνι έκπληξη έγινε με την πρόκριση του Βελγίου, ενώ εκτός έμεινε η Πορτογαλία, που της έδιναν ελπίδες για τον τελικό.

Η παρουσία του Akylas στον ημιτελικό

Στην εκρηκτική και άκρως πρωτότυπη εμφάνισή του, ο Akylas κέρδισε τις εντυπώσεις στο Wiener Stadthalle και όλα δείχνουν ότι στον τελικό θα... σαρώσει.

Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ferto», ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα «γατίσια αυτιά», ξεκινώντας το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια του performance, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι στο catwalk, ενώ σε μια κίνηση-φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου (2005), χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την «κορεάτικη καρδιά».

Το «Ferto», που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου.

Οι 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό του Σαββάτου:

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Σουηδία: FELICIA – My System

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Κροατία: LELEK – Andromeda

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Πολωνία: ALICJA – Pray

Πηγή: iefimerida.gr