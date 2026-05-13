Η Ευρώπη αλλάζει τις άδειες οδήγησης - Τι θα μπορείς να οδηγείς πλέον με το δίπλωμα αυτοκινήτου

Σαρωτικές αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας νέα δεδομένα στα διπλώματα οδήγησης και αλλάζοντας σημαντικά όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το βασικό δίπλωμα κατηγορίας Β.

Η Ευρώπη φαίνεται πως έχει βάλει στο επίκεντρο την αναμόρφωση του πλαισίου μετακινήσεων, με συνεχείς παρεμβάσεις που αφορούν τόσο το πως θα οδηγούμε στον δρόμο και την νομοθεσία γύρω από αυτό όσο και τις ίδιες τα έγγραφα που ορίζουν το κατά πόσο διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι, ήτοι τα διπλώματα οδήγησης.

Τον τελευταίο καιρό άλλωστε έχουμε δει έντονες συζητήσεις γύρω από νέα όρια ταχύτητας και αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν δεδομένο θεωρείται να αλλάξει το νομικό καθεστώς που διέπει την οδήγηση νέων και ηλικιωμένων οδηγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες αφορά τις δυνατότητες που μας δίνει το δίπλωμα κατηγορίας Β, δηλαδή το κλασικό δίπλωμα επιβατικού αυτοκινήτου που διαθέτει η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ε.Ε., από το 2030 αναμένεται να δούμε αλλαγές που στοχεύουν στην βελτίωση του εν λόγω διπλώματος και στην προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, ιδίως δε στην νέα τεχνολογία κινητήρων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα μέτρα που συζητούνται, οι Βρυξέλλες αναμένεται να αυξήσουν το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος οχήματος που θα μπορεί να οδηγεί κάποιος με δίπλωμα κατηγορίας Β, αυξάνοντας το από τα 3.500 κιλά στα 4.250 κιλά. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αλλαγή, καθώς μιλάμε για διαφορά άνω των 700 κιλών σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνουν σημαντικά το συνολικό βάρος τους, δημιουργώντας ένα παράδοξο, με οχήματα ίδιας κατηγορίας με τα συμβατικά μοντέλα να απαιτούν διαφορετικό δίπλωμα μόνο και μόνο λόγω του βάρους τους.

Το πρόβλημα αυτό έχει εμφανιστεί έντονα κυρίως στα επαγγελματικά οχήματα και ειδικά στα ηλεκτρικά vans, όπου αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί κινδυνεύουν να χρειάζονται δίπλωμα κατηγορίας Γ για να οδηγήσουν ένα ηλεκτρικό βαν αντί για ένα αντίστοιχο θερμικό μοντέλο.

Η νέα ρύθμιση έρχεται ακριβώς για να λύσει αυτό το ζήτημα και να διευκολύνει τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα, χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια για οδηγούς και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το νέο όριο αναμένεται να καλύψει και camper vans, επαγγελματικά οχήματα, οχήματα έκτακτης ανάγκης καθώς και μεγαλύτερα ηλεκτρικά SUV και πολυχρηστικά μοντέλα.

Σημειώνεται, ωστόσο, πως σύμφωνα με όσα εξετάζονται αυτή τη στιγμή, η νέα αυτή συνθήκη δεν θα ισχύει καθολικά άλλα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός θα πρέπει να διαθέτει το δίπλωμα κατηγορίας Β για τουλάχιστον δύο χρόνια ώστε να μπορεί να οδηγήσει όχημα έως 4.250 κιλά. Παράλληλα, σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες, όπως τα camper vans, ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις ή ειδική πιστοποίηση.

Τέλος, είναι σημαντικό να πούμε πως οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς το νέο όριο θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε θερμικά οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάρους που ορίζονται.

