Ιστορική απόφαση στην Ιταλία: Εφετείο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς - Τι σημαίνει αυτό;

Τα ΜΜΕ στην Ιταλία μιλούν για την απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας «ευρύτερης γονικής μέριμνας», όπως γράφει ο Τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και πάνω από 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για τη λεγόμενη «κύηση για τρίτα πρόσωπα», αλλά για επιλογή που δεν προέβλεπε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση.

Το παιδί, το οποίο πλέον είναι τεσσάρων ετών, αναγνωρίσθηκε από τους βιολογικούς γονείς του και στη συνέχεια ανατέθηκε στη φροντίδα του ζευγαριού ανδρών, με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας.

Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα έλαβε «πράσινο φως» από το γερμανικό δικαστήριο και έτσι μπόρεσε να δώσει και το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και να το υιοθετήσει.

Η μετακόμιση στην Ιταλία έφερε το ζήτημα στη δικαιοσύνη

Όταν, όμως, το ζευγάρι θέλησε να μετακομίσει στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της απόφασης της γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν, κυρίως, σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την ιταλική νομοθεσία.

Στη συνέχεια, οι γερμανικές αρχές έστειλαν έκθεση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει.

Το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε, τελικά, ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθ' όλα νόμιμη και συμβατή με την ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε, επιτρέποντας στο παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική μητέρα. Είναι η πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζεται, που στην Ιταλία ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις γονείς.

Αντέδρασε οργάνωση Καθολικών

Καθολικοί κύκλοι, ωστόσο, εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Η οργάνωση Pro Vita & Famiglia, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», καταδίκασε τη δικαστική απόφαση.

Στη σχετική δήλωση υποστήριξε ότι η νομική αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει «ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς».

