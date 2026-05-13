Αννίτα Δημητρίου στη «Διαχωριστική Γραμμή»: Αν σταματήσει να παρανομεί η Τουρκία, θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα SAFE

Επίσκεψη αστραπή στην Αθήνα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στην Κύπρο για την Βουλή των αντιπροσώπων, πραγματοποίησε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) Αννίτα Δημητρίου και έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Διαχωριστική Γραμμή» του Protothema.gr και στον Άγγελο Μόσχοβα.

Η συνέντευξη γυρίστηκε αμέσως μετά το ραντεβού που είχε στο μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η οποία, όπως λέει η ίδια, πήγε εξαιρετικά και επαναβεβαίωσε την σύμπλευση Αθήνας και Λευκωσίας.

Η κα Δημητρίου επισημαίνει την ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να παραμείνουν πυλώνες σταθερότητας και σημειώνει ότι μετά την κίνηση συμπαράστασης της Αθήνας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών στο νησί, τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν οι Κύπριοι αντιλήφθηκαν ότι μπορούν να στηρίζονται στην Ελλάδα. Διευκρινίζει δε, ότι δεν υπάρχει κανένα σύννεφο στο θέμα με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμισμένο ρόλο τα τελευταία χρόνια. Για την Τουρκία εκτιμά ότι μπορεί να μπει στο SAFE εάν αντιληφθεί ότι πρέπει να σταματήσει να παρανομεί και τονίζει ότι πρέπει να πιεστεί από Αθήνα και Λευκωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνει έναν απολογισμό των επιτευγμάτων του ΔΗΣΥ λέγοντας πως «είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε», διαμηνύοντας πως η διπλωματία δεν χτίζεται σε μία νύχτα, αλλά θέλει «χρόνο, θυσίες, σχέδιο».

Τάσσεται αναφανδόν κατά της πολιτικής ουδετερότητας. «Όσοι θεωρούν ότι πατώντας σε δύο βάρκες ή κρατώντας ουδέτερη στάση ωφελούμε πατρίδα μας και τον ελληνισμό κάνουν λάθος» λέει και επισημαίνει ότι το ΔΗΣΥ έχει καθαρή πλεύση: «Ανήκουμε στην Ευρώπη και στον δυτικό προσανατολισμό». Παρότι, όπως παραδέχεται, «η ΕΕ δεν είναι κοινωνία αγγέλων» υπογραμμίζει πως «δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την ωφελιμότητα να μετέχουμε στους 27».

Επισημαίνει την ανάγκη σταθερότητας για το πολιτικό σύστημα: «Δεν μπορεί να επιστρέψουμε σε εποχές που ζημίωναν τον ελληνισμό και την οικονομία» τονίζει.

Παραδέχεται ότι «υπάρχει μεγάλη τοξικότητα» στον προεκλογικό αγώνα στην Κύπρο, αλλά το ΔΗΣΥ δεν θα ακολουθήσει. Αναφέρεται σε καταγγελίες με λογική οριζόντιας απαξίωσης και ισοπέδωσης που δηλητηριάζουν την πολιτική ατμόσφαιρα «σε σημείο να χαροπαλεύουν άνθρωποι» όπως επισημαίνει και δείχνει τον δρόμο: «Όποιος έχει να κάνει κάποια καταγγελία υπάρχουν Αρχές οι οποίες οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους». Σχολιάζει και το φαινόμενο Φειδία, λέγοντας πως «πρέπει έστω και τώρα να γνωρίζουμε τις θέσεις ενός εκάστου οικονομία κυπριακό, εξωτερική πολιτική». Τέλος τάσσεται υπέρ της λογικής των συνεργειών στη Βουλή των αντιπροσώπων, ενώ δεν κρύβει ότι θα την ενδιέφερε να επανεκλεγεί πρόεδρος της Βουλής.

