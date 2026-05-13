Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision: Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, δεν ήθελα να είμαι εκεί

ην πρόσκληση να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision απέρριψε η Σερτάμπ Ερενέρ λόγω των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων. Η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε οδηγήσει τη χώρα της στην κορυφή το 2003 με το κομμάτι Everyway That I Can.

Η Ερενέρ αποκάλυψε ότι της προτάθηκε να επιστρέψει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, αλλά η ίδια δεν θέλησε να βρεθεί εκεί εξαιτίας της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για την βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», είπε σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

Η εμφάνιση της Σερτάμπ Ερενέρ στη Eurovision το 2003

protothema.gr