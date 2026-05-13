Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision: Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, δεν ήθελα να είμαι εκεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ερενέρ είχε χαρίσει τη νίκη στην Τουρκία πριν από 23 χρόνια

ην πρόσκληση να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision απέρριψε η Σερτάμπ Ερενέρ λόγω των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων. Η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε οδηγήσει τη χώρα της στην κορυφή το 2003 με το κομμάτι Everyway That I Can.

Η Ερενέρ αποκάλυψε ότι της προτάθηκε να επιστρέψει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, αλλά η ίδια δεν θέλησε να βρεθεί εκεί εξαιτίας της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για την βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», είπε σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

 

 

Η εμφάνιση της Σερτάμπ Ερενέρ στη Eurovision το 2003

protothema.gr

 

Tags

EUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα