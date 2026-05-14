Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βροχές και άνεμοι στην πρόγνωση του καιρού - «Σκαμπανέβασμα» της θερμοκρασίας μέχρι το Σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ, το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοδος

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειωθούν λίγες μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ, το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοδος.

 

 

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα