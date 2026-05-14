Βροχές και άνεμοι στην πρόγνωση του καιρού - «Σκαμπανέβασμα» της θερμοκρασίας μέχρι το Σαββατοκύριακο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειωθούν λίγες μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ, το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοδος.