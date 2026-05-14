Videogate: Σκιές, 7 κρίσιμα ερωτήματα και υποψίες - Ποιος ήταν ο στόχος;

Η υπόθεση του videogate, που περιγράφει έναν καλοστημένο μηχανισμό φερόμενης διαφθοράς στο Προεδρικό, εγείρει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και εύλογων υποψιών γύρω από την προέλευση, τη μεθοδολογία και τους πραγματικούς στόχους της επιχείρησης. Ερωτήματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, ως προς το ποιοι χρηματοδότησαν μια τόσο περίπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή επιχείρηση, αγοράζοντας, μάλιστα, υπηρεσίες από μία εκ των ισχυρότερων διεθνώς εταιρειών με εξειδίκευση στις παρακολουθήσεις και στην κατασκοπεία, κατά πόσο το οπτικοακουστικό υλικό που παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές είναι πλήρες ή προϊόν επεξεργασίας και μονταρίσματος αλλά και γιατί η απόδοση ευθυνών είναι επιλεκτική. Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν και για τον ρόλο της ισραηλινής Black Cube, που, όπως αποκάλυψε ο «Π»,...