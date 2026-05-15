Η Λευκωσία αλλάζει κομμάτι - κομμάτι: Ολικό lifting στο πάρκινγκ-κλειδί της εντός των τειχών πόλης [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Άλλο ένα μικρό αλλά κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της αναμόρφωσης της Λευκωσίας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένας χώρος που χιλιάδες οδηγοί χρησιμοποιούν σχεδόν μηχανικά, αλλά που στην πράξη αποτελεί βασική πύλη προς την εντός των τειχών πόλη: ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης Λήδρας - Αριάδνης.

Ο Δήμος Λευκωσίας υπέγραψε τα συμβόλαια για την πλήρη εσωτερική αναβάθμιση του πολυώροφου χώρου στάθμευσης, σε ένα έργο που έρχεται να ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Τα συμβόλαια υπέγραψαν ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και η Μαρία Ρουσιά εκ μέρους της C. Roushas Trading & Development Ltd.

Πρόκειται για παρέμβαση σε μια υποδομή που λειτουργεί ως νευραλγικός κόμβος για το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, ειδικά για όσους επιλέγουν να προσεγγίσουν τη Λήδρας, την Ονασαγόρου και γενικότερα την καρδιά της παλιάς πόλης με αυτοκίνητο.

Ο χώρος διαθέτει συνολικά 158 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι εννέα είναι ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με αναπηρία, και η αναβάθμιση αφορά όλους τους εσωτερικούς του χώρους στα επτά επίπεδα του κτιρίου – δύο υπόγεια, ισόγειο και τρεις υπέργειους ορόφους.

Οι παρεμβάσεις είναι εκτεταμένες: νέο σύστημα φωτισμού, νέο σύστημα εξαερισμού, σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σύστημα καθοδήγησης και διαχείρισης στάθμευσης για καλύτερη καθοδήγηση οδηγών, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, εσωτερικοί χρωματισμοί, βιομηχανικό δάπεδο και νέα σήμανση.

Με απλά λόγια, ένας χώρος που σήμερα παραπέμπει περισσότερο σε παλαιάς κοπής αστική υποδομή, επιχειρείται να μετατραπεί σε σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο φιλικό σημείο εξυπηρέτησης.

Με φάσεις για να μην νεκρώσει το κέντρο

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα σε τέτοια έργα είναι πάντα η λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο Δήμος επιχειρεί να περιορίσει την αναστάτωση, κρατώντας τον χώρο μερικώς ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η υλοποίηση υπολογίζεται στους δέκα μήνες και θα γίνει σε τρεις φάσεις. Σε κάθε στάδιο θα κλείνουν τρεις όροφοι για εργασίες, ενώ οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να λειτουργούν εναλλάξ. Μόνο στο τελικό στάδιο προβλέπεται πλήρες κλείσιμο του ισογείου για περίπου ενάμιση μήνα ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Το συγκεκριμένο πάρκινγκ αποτελεί κρίσιμο πνεύμονα για την προσβασιμότητα της εντός των τειχών πόλης και ένα παρατεταμένο πλήρες κλείσιμο θα δημιουργούσε σημαντική πίεση στην ήδη απαιτητική κυκλοφοριακή πραγματικότητα του κέντρου.

«Να ανταποκριθούμε στη νέα εποχή»

Η αναβάθμιση του πολυώροφου χώρου στάθμευσης Λήδρας - Αριάδνης εντάσσεται, σύμφωνα με τον Δήμο, στη συνολικότερη προσπάθεια αναβάθμισης της εμπειρίας πρόσβασης προς την εντός των τειχών πόλη, σε μια περίοδο όπου η Λευκωσία επιχειρεί σταδιακά να επαναπροσδιορίσει τη σχέση κατοίκων και επισκεπτών με το ιστορικό της κέντρο. Όπως δήλωσε στον «Π» ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, «η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αφορά απλώς την ανακαίνιση ενός χώρου στάθμευσης, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για μια πιο λειτουργική, πιο προσβάσιμη και πιο σύγχρονη Λευκωσία. Η εντός των τειχών πόλη χρειάζεται υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών και των επισκεπτών, ώστε η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση να μην αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την επισκεψιμότητα και την εμπορική δραστηριότητα του κέντρου».

Η Λευκωσία των μικρών μεγάλων αλλαγών

Η αναβάθμιση του Λήδρας - Αριάδνης εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία αστικών παρεμβάσεων που σταδιακά αλλάζουν τη Λευκωσία όχι απαραίτητα με ένα εμβληματικό mega project, αλλά μέσα από διαδοχικές επεμβάσεις σε υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Για την εντός των τειχών πόλη ειδικά, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αισθητική ή την ιστορική φυσιογνωμία, αλλά και τη βασική λειτουργικότητα: πώς φτάνει κάποιος εκεί, πώς κινείται, πώς εξυπηρετείται, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η εμπειρία.