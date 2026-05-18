Ακύρωση του διατάγματος για την ποσόστωση στο χαλλούμι ζητούν από ΠτΔ οργανώσεις και ομάδες αιγοπροβατοτρόφων

Την ακύρωση του διατάγματος που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2026 για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του αιγινού και πρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ από 25% σε 15% ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση, μαζί με ομάδες αιγοπροβατοτρόφων, με επιστολή που επέδωσαν σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι διαφωνούν έντονα με την απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση του ποσοστού συμμετοχής του αιγινού και πρόβειου γάλακτος ή της πρόσμιξής τους στο χαλλούμι ΠΟΠ από 25% στο 15%.

Όπως σημειώνουν, είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα και μέσω της ad hoc επιτροπής για το χαλλούμι ότι ήταν αντίθετοι με τη μείωση και είχαν θέσει σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα. Προσθέτουν ότι αντί για απαντήσεις, τα Υπουργεία Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προχώρησαν στη μείωση των ποσοστών χωρίς να υπάρχει απόφαση της ad hoc επιτροπής.

Ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Γεωργίας και την αρμόδια αρχή για την αύξηση του αγελαδινού γάλακτος, όπως φαίνεται στους πίνακες του Υπουργείου, αναφέροντας ότι υπήρξαν απώλειες αγελάδων λόγω αφθώδους πυρετού με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες αγελαδινού γάλακτος.

Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα κατά πόσο έχει ελεγχθεί η πορεία της γαλακτόσκονης ώστε να διαπιστωθεί τυχόν χρήση της στην παρασκευή χαλλουμιού και ποια είναι τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, διερωτώνται γιατί μειώνεται η συμμετοχή του αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι από τη στιγμή που αυξήθηκε η παραγωγή χαλλουμιού κατά 10% τον τελευταίο χρόνο, καθώς και γιατί ξεπεράστηκε κατά 10% η συμφωνημένη οροφή στη χρήση αγελαδινού γάλακτος για παρασκευή χαλλουμιού ΠΟΠ, που όπως αναφέρουν διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας.

Θέτουν επίσης το ερώτημα για το κατά πόσο εφαρμόζεται ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κανονισμός που αφορά τη μεταβατική περίοδο.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι το χαλλούμι μετά την κατοχύρωσή του πρέπει να είναι προϊόν που να συνδέεται με την παράδοση, τη μοναδικότητα και την ποιότητα, από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση του γάλακτος, αποκτώντας παράλληλα την ανάλογη αξία τόσο για τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους όσο και για τους τυροκόμους.

Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι πρέπει να ανακοπεί η πορεία εξευτελισμού του προϊόντος ώστε να μην γίνει generic, δηλαδή γενικό προϊόν, ενώ προσθέτουν ότι το χαλλούμι ΠΟΠ δεν μπορεί να είναι προϊόν HORECA για να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς σε βάρος των κτηνοτρόφων, οι οποίοι – όπως αναφέρουν – υποφέρουν σήμερα από τον αφθώδη πυρετό.

Αναφέρουν επίσης ότι κοινός στόχος πρέπει να είναι ο καθορισμός ενός οδικού χάρτη ώστε το 2029 να υλοποιηθούν οι πρόνοιες του κανονισμού για το χαλλούμι ΠΟΠ, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Με αυτή την απόφαση σας, χειραγωγείτε η αγορά. Ήδη παρατηρείται αδικαιολόγητη μείωση παραλαβής αιγοπρόβειου γάλακτος», αναφέρεται στην επιστολή.

Καταλήγοντας, οι Αγροτικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Αιγοπροβατοτρόφων ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ακυρώσουν το διάταγμα που εκδόθηκε στις 13/5/2026 και να προστατεύσει το χαλλούμι ΠΟΠ και την κτηνοτροφία.