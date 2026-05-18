Ξεχάστε το καλοκαίρι! Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη για την Κυριακή των Βουλευτικών εκλογών

Μπορεί ο Μάης να βρίσκεται ήδη στο δεύτερο μισό του, ωστόσο το καλοκαίρι φαίνεται πως… αγνοείται στην Κύπρο, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά προθέρμανση για τις πρώτες μεγάλες ζέστες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο politis.com.cy ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χατζηγεωργίου, από την Τετάρτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις θερμοκρασίες να κινούνται αρκετά κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγεωργίου, στο εσωτερικό η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση περίπου πέντε βαθμών σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, ενώ στα παράλια η μείωση θα φτάσει περίπου τους τρεις βαθμούς. Παρά τη μικρή άνοδο που αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, της τάξης των τριών βαθμών, το θερμόμετρο θα εξακολουθήσει να παραμένει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι και την Κυριακή.

Οι μέσες τιμές για3 την περίοδο αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, κυμαίνονται γύρω στους 27 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια, 25 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια, 30 βαθμούς στο εσωτερικό και 21 βαθμούς στα ορεινά. Ωστόσο, το επόμενο πενθήμερο αναμένεται να κινηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, λόγω του συστήματος αστάθειας που επηρεάζει την περιοχή.

Το κύριο χαρακτηριστικό της πρόγνωσης, σημείωσε ο κ. Χατζηγεωργίου, είναι οι βροχές, καθώς από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το φαινόμενο της αστάθειας, όπως σημείωσε ο κ. Χατζηγεωργίου, είναι συνηθισμένο για τον μήνα Μάιο, ωστόσο αυτό που θεωρείται ασυνήθιστο είναι η συνεχόμενη διάρκειά του.

Την ίδια ώρα, θετική εξέλιξη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση της σκόνης από την ατμόσφαιρα, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα του αέρα τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα όμως, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη, φτάνοντας τα πέντε έως και έξι μποφόρ σε αρκετές περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο καιρός της Κυριακής των Βουλευτικών Εκλογών, αφού σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο. Η ημέρα θα ξεκινήσει με κυρίως αίθριο καιρό, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ακόμη και τοπικές καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές του νησιού.