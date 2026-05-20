Το Bollywood έρχεται στην Κύπρο - «Ανοικτό στούντιο» για διεθνείς παραγωγές, λέει ο Χριστοδουλίδης

Η πρώτη ταινία του Bollywood που θα γυριστεί στην Κύπρο ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μουμπάι, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Eurobank παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από αριθμό μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, έφθασε το απόγευμα σήμερα στη Μουμπάι, της Ινδίας, από όπου αρχίζει την κρατική επίσκεψη του κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της χώρας.

Κατά την άφιξη του στη Μουμπάι, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Κυβερνήτης της περιοχής Maharashtra, με άγημα να αποδίδει τιμές.

Αργότερα το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο αφιερωμένο προς τα θύματα τρομοκρατικής επίθεσης στη Μουμπάι το 2008, ανάμεσα τους και Κύπριος πολίτης.

Κατά τη σεμνή τελετή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρειάζεται συλλογική δράση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Eurobank για την ανακοίνωση της πρώτης ταινίας του Bollywood που θα γυριστεί στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κινηματογράφος αποτελεί μια μοναδική δύναμη που διαπερνά τα σύνορα και γεφυρώνει πολιτισμούς και λαούς, που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδεθούν με μια χώρα πολύ πριν την επισκεφθούν».

Πρόσθεσε ότι αν και ο ίδιος είναι πολιτικός, εντούτοις μέσω των θυγατέρων του γνωρίζει κάποια πράγματα για την καλλιτεχνική δημιουργία.

Επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο, λόγω των εξαιρετικών, ποικιλόμορφων και μοναδικών τοπίων που διαθέτει, ενώ υπογράμμισε και την απαράμιλλη φιλοξενία των Κυπρίων.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος προσφέρει ακόμη, αξιοπιστία, επαγγελματισμό και συνεργασία μαζί με ένα υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα στηρίξει τις διεθνείς παραγωγές μέσω ενός ανταγωνιστικού και αξιόπιστού πλαισίου πρωτοβουλιών, με στόχο να βοηθήσει τα δημιουργικά έργα υποδομής να ανθήσουν, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός δεν διαχωρίζεται από την οικονομία, αφού η σχετικές βιομηχανίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσελκύουν επενδύσεις και τουρισμό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι η εκδήλωση αντανακλά για άλλη μια φορά την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, μια συνεργασία που δεν οικοδομείται μόνο στην οικονομία και τη συνδεσιμότητα αλλά και στους ανθρώπους, στο ταλέντο και στον πολιτισμό.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στη συνεργασία ανάμεσα στις παραγωγούς ταινιών κες Anjali Bhushan Mago και Αθηνά Ξενίδου σημειώνοντας ότι αποτελούν παράδειγμα του πώς οι δύο χώρες μοιράζονται δημιουργικότητα και ταλέντο, σημειώνοντας ότι όταν γυριστεί το έργο τους το καλοκαίρι στην Κύπρο, ο ίδιος θα επισκεφθεί τα γυρίσματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τη Eurobank για τις πρωτοβουλίες της, και εξέφρασε περηφάνια για τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Ευχαρίστησε, επίσης, τη PWC και την Invest Cyprus.