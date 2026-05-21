Λεωφόρος Παττίχη: Έτοιμη αλλά δεν θα λειτουργήσει η λεωφορειολωρίδα - «Όχι για 1-2 λεωφορεία την ώρα», διαμηνύει ο Αρμεύτης

Στον δήμαρχο Λεμεσού εναπόκειται η τελική απόφαση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η λεωφορειολωρίδα της Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, παρά την ολοκλήρωση των έργων. Ο Γιάννης Αρμεύτης, μιλώντας στον «Π», ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με τα σημερινά δεδομένα, κάνοντας σαφές ότι «δεν θα λειτουργήσει λεωφορειολωρίδα για 1-2 λεωφορεία την ώρα».

Για το ζήτημα της δημιουργίας ή όχι της λεωφορειολωρίδας υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις πριν από περίπου έναν χρόνο με το θέμα να φτάνει μέχρι και τη Βουλή. Μετά από διάφορες συζητήσεις, τότε ο υπουργός έριξε το μπαλάκι στο δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού για να πάρει απόφαση αλλά ακόμα και μετά την ομόφωνα αρνητική απάντηση το έργο προχώρησε κανονικά. Στον σχεδιασμό προβλέπεται να λειτουργεί η λεωφορειολωρίδα τις ώρες αιχμής, δηλαδή δύο ώρες το πρωί (07:30-9:30) και δύο ώρες το απόγευμα (17:00-19:00).

«Μόνο υπό προϋποθέσεις»

«Η λεωφορειολωρίδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό προϋποθέσεις, που αφορούν την πυκνότητα για να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη. Αν περνά ένα λεωφορείο κάθε 30 λεπτά δεν θα επιτρέψουμε να λειτουργήσει», εξηγεί ο κ. Αρμεύτης, ταυτόχρονα αναφέρει ότι «δεν έχουν προχωρήσει και άλλα έργα που θέσαμε ως προαπαιτούμενα και συγκεκριμένα δεν έγινε το park and ride στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, δεν προχώρησε ακόμα το mobility hub στο ΕΒΚΑΦ και το Τσίρειο και είναι σε εκκρεμότητα το κέντρο μετεπιβίβασης στην Αιόλου -όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα». Επιπλέον ο κ. Αρμεύτης έθεσε και ζήτημα για λειτουργία της λωρίδας ως λωρίδας υψηλής πληρότητας που επίσης πρέπει να καθοριστεί ποιοι θα δικαιούνται να διακινούνται εκεί».

«Διαφωνίες και για άλλα έργα»

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και σε άλλα σημεία του έργου που εκτελεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν γίνει σημαντικά λάθη στον σχεδιασμό». «Εμείς δεν διαφωνούμε με τη φιλοσοφία προώθησης έργων για το ΣΒΑΚ αλλά αυτά πρέπει να σχεδιάζονται σωστά», σχολίασε αρχικά, συγκεκριμενοποιώντας ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τόσο στη Γλάδστωνος, στην Αναστάση Σούκρη, Εμμανουήλ Ροΐδη και Θέκλας Λυσιώτη, στην Ιερού Λόχου και αλλού που ο δήμος θέλει να διορθωθούν. «Υπάρχει ένα συμβόλαιο σε εξέλιξη που τελειώνει σε 2 μήνες, εμείς ζητούμε να γίνει και μια διαχείριση στα φώτα τροχαίας, όπως για παράδειγμα στην Αναστάση Σούκρη, εκεί στον Δημόσιο Κήπο, όπου προτείναμε την κατάργηση των φώτων τροχαίας», ανέφερε ο δήμαρχος Λεμεσού. Κληθείς να σχολιάσει παράπονα κόσμου για υπερβολικό αριθμό διαβάσεων πεζών σε δρόμους που δεν υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη ο κ. Αρμεύτης σχολίασε ότι «είναι μέτρα για ήπια χρήση των δρόμων, για περιορισμό της ταχύτητας των αυτοκινήτων, πρέπει να τα δοκιμάσουμε, να αξιολογήσουμε και, εκεί που πρέπει, να παρέμβουμε να διορθώσουμε».

Ασφαλτοστρώσεις σε όλη την πόλη

Απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται ο δήμος για την κατάσταση του οδικού δικτύου, ο κ. Αρμεύτης ζήτησε από τον κόσμο υπομονή παραθέτοντας και δεκάδες δρόμους που έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί στο πλαίσιο και παρεμβάσεων του δήμου αλλά και του έργου των Δημοσίων Έργων. Παραδέχθηκε επίσης ότι η κατάσταση στο νότιο τμήμα της Ανεξαρτησίας είναι απαράδεκτη και ενημέρωσε ότι έχουν ήδη βγει σε προσφορές και σε έναν μήνα θα αποκατασταθεί ο δρόμος, «θα αφαιρεθούν τα τουβλάκια και θα γίνει άσφαλτος (Θέμιδος μέχρι παραλία) ως προσωρινή λύση μέχρι την ανάπλαση της Ανεξαρτησίας», είπε.