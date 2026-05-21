ΑΕΛ: Έρχεται mega project - Έτσι θα είναι το νέο προπονητικό στο Κολόσσι

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την κατάθεση της αίτησης της πολεοδομικής άδειας, το πρότζεκτ του νέου προπονητικού κέντρου της ΑΕΛ στο Κολόσσι, σε χώρο δίπλα ακριβώς από το γήπεδο "Αλφαμέγα', φαίνεται να ωριμάζει ακόμα περισσότερο και να βρίσκεται προς την τελική διαδικασία αδειοδότησης. Το όλο έργο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη του, θα ανεγερθεί σε έκταση 17.262 τετραγωνικών μέτρων εντός κρατικής γης, στο δημοτικό διαμέρισμα Κολοσσίου του Δήμου Κουρίου, ακριβώς δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο και νοτίως του γηπέδου. Για να ξεκινήσουν οι εργασίες χρειάζεται η έκδοση πολεοδομικής άδειας και ακολούθως της οικοδομικής, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και χρηματοδότηση από τον ΚΟΑ.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, διάρκειας 18 μηνών, αφορά την κατασκευή δύο βοηθητικών ποδοσφαιρικών γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα, διαστάσεων 105x68 μέτρα και 86x60 μέτρα, και κερκίδες συνολικής χωρητικότητας 306 θέσεων. Η δεύτερη φάση, επίσης διάρκειας 18 μηνών, περιλαμβάνει την ανέγερση του κτηρίου του προπονητικού κέντρου, καθώς και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και εσωτερικών διαδρόμων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν πέραν των 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Στους χώρους του προπονητικού κέντρου, και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο, προβλέπεται να υπάρχουν γυμναστήριο, αποδυτήρια, αίθουσες αποκατάστασης, μασάζ, σάουνα, κρυοθεραπεία, πισίνα, χώροι εκγύμνασης, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης, αίθουσες ανάλυσης τακτικής και παρουσιάσεων, καθώς και χώροι αναψυχής και φιλοξενίας προσωπικού και ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, το κέντρο θα διαθέτει ξενώνες με δίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως πλήρης χώρος προετοιμασίας και διαμονής αθλητών. Ο σχεδιασμός του έργου ακολουθεί σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα UEFA για αθλητικές εγκαταστάσεις και φωτισμό.

Ο πρώτος όροφος θα στεγάζει εννέα γραφεία για τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρο podcast, αίθουσα προβολών και παρουσιάσεων, καθιστικό και επιπλέον χώρους αναψυχής και εστίασης. Στον δεύτερο όροφο προβλέπονται 17 δίκλινα και δύο τετράκλινα δωμάτια για τη φιλοξενία ποδοσφαιριστών και προσωπικού, μετατρέποντας το κέντρο σε έναν πλήρη χώρο προετοιμασίας και διαμονής.

Η ανάπτυξη θα διαθέτει ακόμη 66 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων οι έξι θα είναι για ΑμεΑ, ενώ ο φωτισμός των γηπέδων θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της UEFA και των ευρωπαϊκών κανονισμών για αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ