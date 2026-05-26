Άλλαξαν σκηνή, μικρόφωνο και γήπεδο: Δημοσιογράφοι, αθλητές και άνθρωποι του πολιτισμού, που πέρασαν από την κάλπη στα έδρανα

Από τα στούντιο, τα γήπεδα και τις σκηνές, στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η νέα Βουλή δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από κομματικούς μηχανισμούς και παραδοσιακές πολιτικές διαδρομές, αλλά και μέσα από πρόσωπα που έγιναν γνωστά σε άλλους χώρους της δημόσιας ζωής. Δημοσιογράφοι, άνθρωποι του αθλητισμού και πρόσωπα του πολιτισμού δοκίμασαν την τύχη τους στην κάλπη, με κάποιους να εξασφαλίζουν έδρα και άλλους, παρά την αναγνωρισιμότητα ή την επαγγελματική τους διαδρομή, να μένουν εκτός.

3+2 δημοσιογράφοι

Ισχυρή ήταν η παρουσία προσώπων με δημοσιογραφική διαδρομή στη νέα Βουλή. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά έδρανα εισέρχονται ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, ο οποίος έλαβε 9.986 σταυρούς προτίμησης, ο Δημήτρης Σούγλης της Άμεσης Δημοκρατίας στη Λεμεσό, με 2.766 σταυρούς, και ο Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια, με 776 σταυρούς.

Εκτός Βουλής έμειναν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Χρυσάνθου του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία, με 4.597 σταυρούς, ο Μακάριος Δρουσιώτης του Volt, με 2.024, η Ρούλα Γεωργιάδου του ΕΛΑΜ, με 1.025, και ο Γιώργος Πενηνταέξ της ΔΗΠΑ, με 1.068, ο οποίος διεκδικούσε μάλιστα επανεκλογή.

Στους επανεκλεγέντες περιλαμβάνονται άλλοι δύο παλιοί δημοσιογράφοι, ο Νίκος Κέττηρος του ΑΚΕΛ στην Αμμόχωστο, ο οποίος εξασφάλισε 11.510 σταυρούς, και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου του ΑΛΜΑ στη Λευκωσία, με 5.938 σταυρούς.

Από τα γήπεδα

Στα έδρανα της Βουλής μπαίνουν και δύο πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού. Ο πρώην καλαθοσφαιριστής, Μιχάλης Κουνούνης, εξελέγη με τον ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, λαμβάνοντας 3.473 σταυρούς, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής Πανίκος Ξιούρουππας, εξελέγη με το ΑΚΕΛ στη Λάρνακα, συγκεντρώνοντας 5.090 σταυρούς. Οι δύο τους μεταφέρουν πλέον την εμπειρία από τον αθλητισμό σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, αυτό της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης και της παραγωγής πολιτικής.

Μόνο η Χάσικου

Από τον χώρο του πολιτισμού, το μοναδικό πρόσωπο που κατάφερε να εξασφαλίσει εκλογή είναι η Αναστασία Χάσικου του ΑΚΕΛ, στην Κερύνεια. Η εθνομουσικολόγος, ακαδημαϊκός και μουσικός έλαβε 2.240 σταυρούς και εξασφάλισε θέση στη νέα Βουλή. Αντίθετα, εκτός έμειναν άλλα γνωστά ονόματα του πολιτισμού. Στη Λεμεσό, η ηθοποιός Μέλανη Στέλιου Νικολάου, επίσης με το ΑΚΕΛ, συγκέντρωσε 3.029 σταυρούς, ενώ η Δανάη Χρίστου, με το ίδιο κόμμα και στην ίδια επαρχία, έλαβε 1.876. Στη Λευκωσία, η Χριστίνα Κωνσταντίνου του ΑΚΕΛ έλαβε 1.741 σταυρούς, ο Χριστόφορος Χριστοφόρου του ΔΗΣΥ 1.632 και η Έλενα Παπαδοπούλου του ΔΗΚΟ 1.480.