Προειδοποιεί με βίντεο για υπαρχηγό η Άννυ

Καταγγελία για τον υπαρχηγό της Αστυνομίας Πανίκο Σταύρου, επανέφερε -μετά από περίπου μια δεκαετία- η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Άννυ Αλεξούι. Η ίδια σε ανάρτησή της δημοσιοποίησε τον όρκο ανακριτή, με τον οποίο η Αστυνομία ζητούσε την έκδοση εντάλματος έρευνας στην οικία του Αλέξη Μαυρομιχάλη (σ.σ. δολοφονήθηκε το 2023 και η δολοφονία είναι ανεξιχνίαστη). Στον όρκο που τέθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς έκδοσης του εντάλματος έρευνας, υπάρχουν αναφορές περί χρηματισμού του κ. Σταύρου, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στον όρκο περιγράφεται η μαρτυρία συγκεκριμένου προσώπου (κατονομάζεται στον όρκο) ο οποίος ισχυρίζεται ότι, για άλλα πρόσωπα (κατονομάζονται επίσης στον όρκο) ήταν ο «άνθρωπός τους», μέσω του οποίου «κανονίζονταν οι δουλειές τους». Όπως υποστηρίζει, μια νύχτα ενώ ήταν με τον ….. τον άκουσε να μιλά στο τηλέφωνο και να παροτρύνει τον συνομιλητή του να τηλεφωνήσει στον «Πανίκο» για να διευθετήσει μια δουλειά. Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είπε στον μάρτυρα ότι, «το καλόν είναι ότι έχουμε άτομα στην ΥΚΑΝ και μας βοηθούν και άμαν πληρώσεις γίνεται η δουλειά σου».

Στη βάση της ίδιας μαρτυρίας, το εν λόγω πρόσωπο υποστηρίζει ότι έκανε την διασύνδεση και ο Πανίκος Σταύρου (ο οποίος σήμερα είναι υπαρχηγός), ήταν το πρόσωπο που εμφανιζόταν σε βίντεο και πήρε χαρτοφύλακα με χρήματα από άλλα πρόσωπα. Το συγκεκριμένο βίντεο, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν αποθηκευμένο σε USB, το οποίο ο ίδιος ο μάρτυρας είχε τοποθετήσει σε φρεάτιο ανελκυστήρα σε σακουλάκι. Στο πλαίσιο ερευνών από την Αστυνομία, το USB εντοπίστηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα βυθισμένο σε νερό. Παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε σε δικανικό εργαστήρι ηλεκτρονικών δεδομένων, και διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενό του δεν μπορούσε να αναγνωριστεί με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανάκτησή του.

Στον ίδιο όρκο του ανακριτή, αναφέρεται επίσης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας ότι ο κ. Σταύρου, υπηρέτησε στην ΥΚΑΝ και στην συνέχεια ως υποδιοικητής από το 2013 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018 και ότι εναντίον διερευνάται υπόθεση για συγκεκριμένα αδικήματα.

Στην ανάρτησή της η Άννυ Αλεξούι, επαναφέρει την καταγγελία εναντίον του υπαρχηγού της Αστυνομίας αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να δημοσιεύσει ακόμη και το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο δεν ανακτήθηκε από το επίμαχο USB.

Στο μεταξύ, ερευνώντας περαιτέρω το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Πανίκος Σταύρου όντως ερευνήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, σε σχέση με τους πιο πάνω ισχυρισμούς, χωρίς να διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό ή να τεκμηριώνεται οποιοδήποτε από τα αδικήματα που διερευνήθηκαν εναντίον του.