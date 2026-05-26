Θύελλα αντιδράσεων στα κατεχόμενα: «Ντροπή για τη δημοκρατία η ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας» - Φωνάζουν η τ/κ ένωση

«Η δημοσιογραφία αντιμετωπίζεται ως έγκλημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τουρκοκυπριακή ένωση δημοσιογράφων μετά την «ψήφιση» από τη «βουλή» μιας ρύθμισης που θεωρείται ότι «ποινικοποιεί» τη δημοσιογραφία κάνοντας λόγο για «ντροπή για μια δημοκρατική κοινωνία».

Όπως αναφέρει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έγιναν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ελευθερία του Τύπου, το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και το μέλλον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν. «Όσοι προσποιούνταν ότι ακούν, έθεσαν τους πολιτικούς τους υπολογισμούς και τις προεκλογικές τους ανησυχίες πάνω από το δημόσιο συμφέρον», αναφέρεται.

Η Ένωση καταγγέλλει ότι πίσω από τη ρητορική περί «τεκμηρίου αθωότητας» κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες και υπογραμμίζει ότι κάθε «βουλευτής» που «υπερψήφισε τον νόμο» φέρει την ευθύνη για τη δημιουργηθείσα κατάσταση.

«Δεν αναγνωρίζουμε αυτό το άρθρο του νόμου, που στοχεύει να περιορίσει τη δυνατότητα των εργαζομένων στον Τύπο να βλέπουν, να μιλούν και να γράφουν», τονίζει η Ένωση, διαβεβαιώνοντας ότι οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους με γνώμονα τη δεοντολογία και το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να υποκύψουν σε λογοκρισία.

Καταληκτικά, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης επαναλαμβάνει ότι «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

