Έρχεται καταιγίδα εξπρές! Σε ισχύ σήμερα Κίτρινη Προειδοποίηση - Πώς θα είναι ο καιρός το Τριήμερο

Η αστάθεια που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να κρατήσει, με αποκορύφωμα την σημερινή μέρα, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες.

Όπως είχε δηλώσει νωρίτερα χθες, στο politis.com.cy ο λειτουργός της Τμήματος Μετεωρογολίας, Μιχάλης Μούσκος όλα δείχνουν πως σήμερα «φαίνεται να έχουμε περισσότερα έντονα καιρικά φαινόμενα». Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και τους 26 στα παράλια.

Η κίτρινη προειδοποίση θα τεθεί σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Η ένταση της βροχής είναι δυνατό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά.