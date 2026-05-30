Τα δεδομένα για την προεδρία της Βουλής: Οι πολιτικοί αρχηγοί είπαν, άκουσαν και αποφασίζουν

Ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα ο πρώτος κύκλος επαφών μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα της προεδρίας και των επιτροπών της Βουλής. Ωστόσο το τοπίο παραμένει θολό, αφού δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για οποιαδήποτε συμμαχία. Ο ΔΗΣΥ αποφάσισε επίσημα ότι θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του νομοθετικού Σώματος με υποψήφια την Αννίτα Δημητρίου, ενώ το ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε ότι θα κατέλθει οπωσδήποτε με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο. Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από πλευράς ΔΗΚΟ, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, να έχει πραγματοποιήσει επαφές με όλα τα κόμματα. Το ΑΚΕΛ θα αποφασίσει αρχές της επόμενης εβδομάδας, το ΑΛΜΑ έριξε στο τραπέζι το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και η Άμεση Δημοκρατία διαμήνυσε ότι θα αποφασίσει τελευταία.

ΑΚΕΛ

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι τα κόμματα εξέφρασαν τις αρχικές τους θέσεις και προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις προθέσεις των υπολοίπων, ώστε να μπορέσουν να υπολογίσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων και να λάβουν τελικές αποφάσεις. Χθες ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από τον «Πολίτη 107.6 & 97.6», ότι «όλα είναι στο τραπέζι και τίποτα δεν είναι στο τραπέζι», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας από πλευράς ΑΚΕΛ. Το κόμμα της αριστεράς κατέγραψε τις θέσεις των άλλων κομμάτων και φαίνεται ότι θα λάβει αποφάσεις την ερχόμενη Τρίτη, όταν θα συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο για να εξετάσει τις εισηγήσεις της γραμματείας και τα σενάρια που υπάρχουν ενώπιον του ΑΚΕΛ.

ΔΗΚΟ

Χθες η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, απέρριψε κατηγορηματικά τις όποιες πληροφορίες για δική της υποψηφιότητα. Τόνισε ότι στο ΔΗΚΟ οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και πως ήδη λήφθηκε απόφαση και έχει εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, να προχωρήσει σε επαφές, προβάλλοντας τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία της Βουλής.

Πάντως, ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του «Πολίτη», ότι γίνονται επαφές με όλα τα κόμματα για να ακουστούν οι απόψεις των υπολοίπων και πως θα ληφθούν τελικές αποφάσεις στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε για τη δική του υποψηφιότητα, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι «συζητούμε και αυτό και οποιοδήποτε άλλο σενάριο τυχόν προκύψει». Υπογράμμισε δε ότι «κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να διαμορφώσει πλειοψηφία» και πως απαιτούνται συνεργασίες.

ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ

Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, ο ΔΗΣΥ δεν συμμετέχει σε οποιοδήποτε διάλογο για την προεδρία της Βουλής. Αντίθετα, έλαβε τελικές αποφάσεις και διεκδικεί την προεδρία με υποψήφια την πρόεδρο του κόμματος. Ενώ το ΕΛΑΜ πραγματοποιεί επαφές με ορισμένα κόμματα, ασχέτως εάν έχει και αυτό ήδη αποφασίσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία με δικό του υποψήφιο. Το ΕΛΑΜ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος, ωστόσο οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι θα είναι ο πρόεδρός του, Χρίστος Χρίστου.

Το ΑΛΜΑ φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να πείσει για δική του υποψηφιότητα και το όνομα που θέτει στο τραπέζι είναι αυτό της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Δύσκολο, όμως, είναι να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για ένα τέτοιο σενάριο «χρυσής τομής», όπως το χαρακτήρισε ο επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Και ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, πραγματοποιεί επαφές με πολιτικούς αρχηγούς, ωστόσο δεν άλλαξε κάτι ως προς την αρχική θέση για αποφάσεις στο τέλος της διαδικασίας.