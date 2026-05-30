Αυστηρότεροι μηχανισμοί εσωτερικής διακυβέρνησης για Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος

Δύο οδηγίες για την εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση των Ιδρυμάτων Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, εξέδωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, εναλλακτικές των παραδοσιακών τραπεζών, στις οποίες το κοινό έχει συνήθως πρόσβαση μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Η χρήση τους είναι αυξανόμενη σε όλη την Ευρώπη. Η Κεντρική Τράπεζα έχει αδειοδοτήσει και εποπτεύει 29 ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και 10 ιδρύματα πληρωμών. Σκοπός της οδηγίας περί της Εσωτερικής Οργάνωσης και Διακυβέρνησης των Ιδρυμάτων Πληρωμών Οδηγία του 2026, είναι ο καθορισμός απαιτήσεων σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανισμών εσωτερικής διακυβέρνησης, τις οποίες τα ιδρύματα πληρωμών οφείλουν να θέτουν σε εφαρμογή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνετή διοίκησή τους. Κάθε ίδρυμα που αδειοδοτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο συνάδει προς -και προωθεί- τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδρύματος και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης (β) κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και δικλείδες...