Δύο οδηγίες για την εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση των Ιδρυμάτων Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, εξέδωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, εναλλακτικές των παραδοσιακών τραπεζών, στις οποίες το κοινό έχει συνήθως πρόσβαση μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Η χρήση τους είναι αυξανόμενη σε όλη την Ευρώπη. Η Κεντρική Τράπεζα έχει αδειοδοτήσει και εποπτεύει 29 ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και 10 ιδρύματα πληρωμών. Σκοπός της οδηγίας περί της Εσωτερικής Οργάνωσης και Διακυβέρνησης των Ιδρυμάτων Πληρωμών Οδηγία του 2026, είναι ο καθορισμός απαιτήσεων σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανισμών εσωτερικής διακυβέρνησης, τις οποίες τα ιδρύματα πληρωμών οφείλουν να θέτουν σε εφαρμογή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνετή διοίκησή τους. Κάθε ίδρυμα που αδειοδοτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο συνάδει προς -και προωθεί- τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδρύματος και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης (β) κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και δικλείδες...
Αυστηρότεροι μηχανισμοί εσωτερικής διακυβέρνησης για Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος
Τον αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανισμών εσωτερικής διακυβέρνησης των Ιδρυμάτων Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, στοχεύουν δύο οδηγίες που εξέδωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ζητείται άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, στη βάση των αρχών χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης
