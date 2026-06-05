Στρόβολος: Αυτές είναι οι δύο Λεωφόροι που θα μετονομαστούν σε Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια και Λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου

Δύο από τους σημαντικότερους νέους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας αναμένεται να αποκτήσουν τα ονόματα δύο πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο παλαιότερης ομόφωνης απόφασης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου για απόδοση τιμών στους Γλαύκο Κληρίδη, Τάσσο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Χριστόφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η νεοπαραδοθείσα Λεωφόρος Αργυρουπόλεως, η οποία συνδέει τα Λατσιά με τον Στρόβολο και τη Λακατάμια, θα μετονομαστεί το επόμενο διάστημα σε Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια.

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Όπως αρμοδίως αναφέρθηκε στον Πολίτη, η σχετική απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου επί δημαρχίας Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και αφορούσε την απόδοση τιμών σε τρεις πρώην Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση έχει ήδη εφαρμοστεί εν μέρει, καθώς το όνομα του πρώην Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη δόθηκε στο σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Λεωφόρος Αλεξανδρουπόλεως θα μετονομαστεί σε Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου μόλις ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μήκος του δρόμου.

Η περίπτωση της Αργυρουπόλεως θεωρείται πλέον ώριμη για υλοποίηση, καθώς μόλις χθες παραδόθηκε επίσημα στο κοινό ο νέος οδικός άξονας, ανοίγοντας τον δρόμο και για την εφαρμογή της απόφασης περί ονοματοδοσίας.

Τα οφέλη

Η λειτουργία της νέας λεωφόρου σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς περιόδου ταλαιπωρίας για κατοίκους, επαγγελματίες και χιλιάδες οδηγούς που κινούνται καθημερινά στη δυτική Λευκωσία. Παρά τις σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι ο νέος δρόμος θα αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για έργο που παρέμενε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στον κατάλογο των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του κράτους. Ο νέος οδικός άξονας συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού και την περιοχή των Λατσιών με τον Στρόβολο και τη Λακατάμια, δημιουργώντας μια νέα εναλλακτική διαδρομή μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων από το στάδιο ΓΣΠ μέχρι τη λεωφόρο Τσερίου.

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η νέα λεωφόρος θα συμβάλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των εισόδων της Λευκωσίας, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες αιχμής. Παράλληλα, θεωρείται σημαντικό συμπληρωματικό έργο του περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου που κατασκευάζεται σταδιακά γύρω από την πρωτεύουσα.

Ιδιαίτερα σημαντική αναμένεται να είναι και η αποφόρτιση της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, ενός από τους πλέον επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Λευκωσίας, καθώς και η μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένες περιοχές των Λατσιών, του Στροβόλου και της Λακατάμιας.

Με την υλοποίηση της απόφασης, δύο από τις σημαντικότερες νέες λεωφόρους της πρωτεύουσας θα φέρουν πλέον τα ονόματα των πρώην Προέδρων Δημήτρη Χριστόφια και Τάσσου Παπαδόπουλου, αποτυπώνοντας στον αστικό χάρτη της Λευκωσίας μια πολιτική απόφαση τιμητικού χαρακτήρα που λήφθηκε πριν από χρόνια και τώρα περνά σταδιακά στη φάση της εφαρμογής.