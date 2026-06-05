Τηλεφώνησε στην Αννίτα ο Αρναούτης μετά τις απειλές, λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία Κύπρου αναφορικά με τις καταγγελλόμενες απειλές κατά της Αννίτας Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αστυνομία αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελλόμενες απειλές εναντίον της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε Επίσης:

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα.

Η Αστυνομία προσθέτει επίσης ότι χθες βράδυ, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο οι καταγγελλόμενες απειλές όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση.

Για σκοπούς προστασίας των εξετάσεων, δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο, προστίθεται.

Καταληκτικά, αναφέρεται ότι η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές εναντίον οποιουδήποτε προσώπου τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης και διερευνάται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις.