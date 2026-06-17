Οι επτά υποθέσεις που έβαλαν στο κάδρο των ερευνών τον Νίκο Αναστασιάδη - Λόγος για ξέπλυμα 220 εκατ. από το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης & ΣΙΑ

Στο πόρισμά της για το «Κράτος Μαφία», που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται συγκεκριμένα όπως ελεγχθούν για διάπραξη ποινικών αδικημάτων οι ακόλουθοι: Νίκος Αναστασιάδης, το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης και οι συνέταιροι Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρης Σολομωνίδης, το δικηγορικό γραφείο Α. Νεοκλέους και ΣΙΑ και ο δικηγόρος του γραφείου, Παναγιώτης Νεοκλέους, ο Ρώσος ολιγάρχης Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ο δημοσιογράφος-επικοινωνιολόγος Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ο διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας, ο πρώην υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, η τέως προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ και εισαγγελέας Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και ο πρώην ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας Ιωάννης Σωτηριάδης.

Τα στοιχεία προέκυψαν κατόπιν διερεύνησης που διήρκεσε δυόμισι χρόνια, σε έξι διαφορετικές υποθέσεις που αναδεικνύει στο βιβλίο του ο Μακάριος Δρουσιώτης, οι οποίες έχουν ως εξής:

1 Το διαζύγιο του Ρώσου ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ και τα δισεκατομμύρια που έκρυβαν στην Κύπρο.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται στο βιβλίο του σε μία οικογενειακή και περιουσιακή διαμάχη μεταξύ του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και της εν διαστάσει συζύγου του, Ελένα Ριμπολόβλεβα, η οποία προέκυψε στο πλαίσιο διαδικασιών διαζυγίου. Ο Ριμπολόβλεφ απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα το 2012, αφού έγινε ένας από τους βασικούς μετόχους της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Μ. Δρουσιώτη, η Ελένα Ριμπολόβλεβα, η οποία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο της Γενεύης, διεκδικούσε ποσό ύψους $4,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχούσε στο ήμισυ της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους. Ο Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι ο Ριμπολόβλεφ επιδίωκε να προστατεύσει με κάθε τρόπο τον οικογενειακό πλούτο από τις οικονομικές αξιώσεις της συζύγου του. Ως εκ τούτου, ο Ριμπολόβλεφ και τα πρόσωπα που ενεργούσαν εκ μέρους του εφάρμοσαν «σχέδιο ποδηγέτησης» της Δικαιοσύνης στην Κύπρο με απώτερο στόχο τον εξαναγκασμό της εν διαστάσει συζύγου του σε συμβιβασμό ως προς τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου.

Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται στο βιβλίο του ότι ο πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρης Σολομωνίδης αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στην κατ’ ισχυρισμόν εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ριμπολόβλεφ. Συνοπτικά, ο κ. Δρουσιώτης παραθέτει μία σειρά ισχυριζόμενων γεγονότων, τα οποία εγείρουν υπόνοιες ότι δύο δικαστικές υποθέσεις τέθηκαν σκόπιμα ενώπιον του δικαστή Χ. Σολομωνίδη, ούτως ώστε ο τελευταίος να εκδώσει διατάγματα και αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του Ριμπολόβλεφ. Ο κ. Δρουσιώτης συσχετίζει τη χρονική εγγύτητα μεταξύ της έκδοσης ευνοϊκών αποφάσεων και διαταγμάτων και της εργοδότησης της συζύγου του εν λόγω δικαστή σε εταιρεία η οποία συνδεόταν με τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Ριμπολόβλεφ.

Η πρόσληψη της συζύγου

Σύμφωνα με τα γεγονότα, στις 13/05/2014, οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα καταχώρισαν αίτηση εξαίρεσης του δικαστή Σολομωνίδη από την εκδίκαση της εναρκτήριας αίτησης 2092/2013 λόγω προκατάληψης. Κύριος λόγος της αίτησης ήταν η πρόσληψη της συζύγου του δικαστή στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd η οποία, σύμφωνα με την αίτηση, συνδεόταν με τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. που εκπροσωπούσε τον Ριμπολόβλεφ.

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Στις 09/07/2014, ο δικαστής Σολομωνίδης εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την ως άνω αίτηση εξαίρεσης. Στην εν λόγω απόφασή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η σύζυγός του προσελήφθη ως λογίστρια, δυνάμει σύμβασης εργοδότησης, στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd, η οποία, ως επεσήμανε, δεν είναι η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία που χειρίζεται τις δύο εναρκτήριες αιτήσεις ενώπιόν του. Ταυτόχρονα τόνισε ότι οι δύο αιτήσεις τέθηκαν ενώπιόν του σύμφωνα με το πρόγραμμα κατανομής των υποθέσεων που τηρείται από το Πρωτοκολλητείο. Οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα άσκησαν έφεση κατά της ως άνω απόφασης.

Οι ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι η άνω αναφορά του δικαστή στην απόφασή του επί της αίτησης εξαιρέσεως δεν ήταν αληθής καθότι βάσει της προσαχθείσας μαρτυρίας διαφάνηκε ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία και όχι η εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd, όπως είχε αναφέρει ο δικαστής στην απόφασή του. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η σύζυγος του δικαστή προσελήφθη στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία την 1/11/2013, ήτοι λίγες ημέρες μετά την έκδοση από τον δικαστή των προσωρινών διαταγμάτων ημερ. 09/10/2013 και 14/10/2013, τα οποία εκδόθηκαν υπέρ των πελατών της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας.

Οι ερευνητές της Αρχής διαπίστωσαν επίσης ότι η σύζυγος του δικαστή Σολομωνίδη προσελήφθη στην ως άνω δικηγορική εταιρεία με υψηλές απολαβές. Επίσης, διαπίστωσαν ότι, κατά τον χρόνο καταχώρισης των δύο εναρκτήριων αιτήσεων και των μονομερών ενδιάμεσων αιτήσεων, η σύζυγος του δικαστή ήταν άνεργη.

Με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία, οι ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς διαπιστώνουν, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι ο δικαστής Σολομωνίδης εκ προθέσεως απέκρυψε και συνέβαλε στη μη αποκάλυψη του γεγονότος ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία, η οποία χειριζόταν τις ως άνω εναρκτήριες αιτήσεις που εκκρεμούσαν ενώπιόν του προς εκδίκαση.

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Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται στο πόρισμά της όπως ελεγχθούν για ενδεχόμενη διαφθορά οι εξής:

Ο τέως πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Χάρης Σολομωνίδης, για τα εξής αδικήματα: δεκασμό, συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Το δικηγορικό γραφείο Α. Νεοκλέους & ΣΙΑ και ο δικηγόρος Παναγιώτης Νεοκλέους για δεκασμό δημόσιου λειτουργού (σ.σ. δικαστή), για συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και για ενεργό δωροδοκία αξιωματούχων.

Το σχέδιο παγίδευσης

Η υπόθεση είχε και συνέχεια: Στο βιβλίο του ο Μακάριος Δρουσιώτης διατύπωσε ισχυρισμούς περί συντονισμένης επιχείρησης που φέρεται να οργανώθηκε στην Κύπρο με σκοπό τη σύλληψη της Ελένα Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο στο πλαίσιο των διαφορών που ανέκυψαν από τη διαδικασία αναφορικά με τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου της με τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν με τον Ριμπολόβλεφ, σε συνεργασία με δικηγόρους και άλλα πρόσωπα στην Κύπρο, φέρονται να προέβησαν σε ενέργειες για την παγίδευση και ποινική δίωξη της Ριμπολόβλεβα, αξιοποιώντας καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από τον δικηγόρο Παναγιώτη Νεοκλέους, εκ μέρους συγκεκριμένου εμπιστεύματος, σχετικά με πολύτιμο κόσμημα μεγάλης αξίας. Οι εν λόγω ενέργειες φέρεται να περιλάμβαναν συντονισμό, καθώς και συνεχή ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης με κρατικούς αξιωματούχους και την Αστυνομία.

Η Ριμπολόβλεβα αφίχθη στην Κύπρο στις 24 Φεβρουαρίου 2014 και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος που είχε εκδοθεί με βάση την προαναφερόμενη καταγγελία. Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία και ισχυρισμοί που αμφισβητούσαν τη βασιμότητα των κατηγοριών, ενώ η δημοσιοποίηση της σύλληψης προσείλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Οι εμπλεκόμενοι

Το παράπονο που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από τον δικηγόρο Παναγιώτη Νεοκλέους εναντίον της Ριμπολόβλεβα στάλθηκε για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία και, κατόπιν αιτήματος του τότε Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, ο φάκελος χρεώθηκε στον ίδιο προσωπικά για οδηγίες. Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου χειρίστηκε τον φάκελο προσωπικά και, όπως αποφάνθηκαν οι ερευνητές της Αρχής, σκόπιμα δεν προώθησε τον φάκελο στον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για οδηγίες αλλά διασφάλισε την άμεση επιστροφή του φακέλου στην Αστυνομία κατά παρέκκλιση από τις καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονταν στη Νομική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένοι αστυνομικοί, περιλαμβανομένου και του τότε ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο υπηρετούσε ως υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, είχαν επισκεφθεί το γραφείο του κ. Ερωτοκρίτου κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένο περιστατικό όπου σε όχημα όπου επενέβαιναν η Ριμπολόβλεβα και η δικηγόρος της με κατεύθυνση προς τη ρωσική πρεσβεία παρακολουθείτο από άλλο όχημα του οποίου οδηγός ήταν αστυνομικός.

Σύμφωνα, πάντα, με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, διαπιστώθηκε σκόπιμη καθυστέρηση από μέρους του κ. Σωτηριάδη σχετικά με την επιστροφή του διαβατηρίου της Ριμπολόβλεβα σε συνεννόηση με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία και τον Παναγιώτη Νεοκλέους, παρακούοντας οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, όπως και τις οδηγίες του προϊστάμενού του, ούτως ώστε να διευκολύνει την προσπάθεια επίδοσης δικογράφων περιφρόνησης δικαστηρίου στην ίδια.

Όπως υποστηρίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο Σωτηριάδης, σε συνεργασία με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέα Νεοκλέους, τον Παναγιώτη Νεοκλέους και τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, ενεργούσε εσκεμμένα κατά τρόπο που η ποινική έρευνα εναντίον της Ριμπολόβλεβα παρέμενε ανοιχτή, ούτως ώστε να υποβάλλεται πίεση σε αυτήν για τη διευθέτηση των οικονομικών όρων του διαζυγίου.

Στο πόρισμα γίνεται αναφορά και στην εμπλοκή του δημοσιογράφου-επικοινωνιολόγου Ανδρέα Χατζηκυριάκου, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο σύνδεσμος μεταξύ του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Ριμπολόβλεφ και φέρεται να συντόνιζε τη στήριξη ή τη φαινομενική στήριξη των εμπλεκόμενων κρατικών Αρχών και λειτουργών στο σχέδιο της σύλληψης της Ριμπολόβλεβα. Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είχε στενή σχέση με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία, ο οποίος ήταν ο νομικός σύμβουλος του Ριμπολόβλεφ στην Κύπρο.

Οι ιδιωτικές πτήσεις

Οι ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν επίσης, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του Ριμπολόβλεφ, σύμφωνα με την οποία ο Ρώσος ολιγάρχης θα κάλυπτε το κόστος ιδιωτικής πτήσης του Αναστασιάδη από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα στις 21/03/2014 και ότι η συμφωνία αυτή διευκολύνθηκε από τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο. Οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψιν προς υποστήριξη του πιο πάνω ευρήματος, μεταξύ άλλων, την απουσία καταχώρισης κράτησης από μέρους του τέως Προέδρου για πτήση επιστροφής από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα στις 21/03/2014, την απουσία καταγραφής πληρωμής από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για την ιδιωτική πτήση, καθώς και την απουσία σχετικής καταγραφής της ιδιωτικής πτήσης από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Πολιτική Αεροπορία.

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται όπως ελεγχθούν για ενδεχόμενη διαφθορά οι εξής:

Ο Ρώσος ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Ο τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Ρίκκος Ερωτοκρίτου, για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. *Ο τέως ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας, Ιωάννης Σωτηριάδης, για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

2 Δώρο €5 εκατ. στην Αρχιεπισκοπή

Ο Μακάριος Δρουσιώτης προβάλλει τον ισχυρισμό στο βιβλίο του ότι η αγορά ακινήτου στη Λεμεσό από την Άντρη Αναστασιάδη, σύζυγο του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, που ανήκε στην Αρχιεπισκοπή, εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ του τότε Προέδρου και του Αρχιεπισκόπου.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, τον Απρίλιο του 2014 δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα συμβόλαιο αγοράς ακινήτου της Αρχιεπισκοπής από την κ. Αναστασιάδη. Το ακίνητο βρισκόταν στη Λεμεσό και, κατά τον Δρουσιώτη, η τιμή αγοράς ήταν χαμηλή για την περιοχή και το μέγεθος του ακινήτου. Ο Δρουσιώτης συνδέει την αγορά αυτή με τη σχέση του τότε Προέδρου με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄. Υποστηρίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος υπέβαλλε συχνά οικονομικά αιτήματα προς τον Νίκο Αναστασιάδη και ότι ο τελευταίος συνήθως τα ικανοποιούσε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρουσιώτης αναφέρεται στο βιβλίο του σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση προς την Αρχιεπισκοπή κρατικής γης μεγάλης αξίας στην Αγία Νάπα. Η παραχώρηση έγινε ως αποζημίωση για εκκλησιαστική γη στην Έγκωμη, η οποία είχε απαλλοτριωθεί από το κράτος. Κατά τον Δρουσιώτη, η παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή ήταν παράνομη ή αντικανονική επειδή η Αρχιεπισκοπή δεν δικαιούτο να λάβει κρατική γη ως αντάλλαγμα αλλά μόνο χρηματική αποζημίωση. Ο ίδιος παρουσιάζει την απόφαση υπέρ της Αρχιεπισκοπής και την μεταγενέστερη αγορά ακινήτου από την κ. Αναστασιάδη ως δύο γεγονότα που δεν ήταν άσχετα μεταξύ τους.

Τα ευρήματα

Στις 11 Ιουλίου 2013 συνεδρίασε η αρμόδια Διυϋπουργική Επιτροπή για θέματα παραχώρησης, ανταλλαγής ή εκμίσθωσης κρατικής γης. Ο Νίκος Κουγιάλης συμμετείχε στην Επιτροπή υπό την ιδιότητά του ως τότε υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή εξέτασε, μεταξύ άλλων, αίτημα της Αρχιεπισκοπής για παραχώρηση κρατικής γης στην Αγία Νάπα. Η γη αυτή ζητήθηκε ως μέρος της αποζημίωσης που όφειλε το κράτος στην Αρχιεπισκοπή για εκκλησιαστική γη στην Έγκωμη, η οποία είχε απαλλοτριωθεί. Η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την έγκριση του αιτήματος ως «εξαιρετική περίπτωση». Σύμφωνα με την απόφαση, η Αρχιεπισκοπή θα λάμβανε κρατικά τεμάχια στην Αγία Νάπα με αναγραφόμενη αξία €5.712.000. Προβλεπόταν επίσης να της καταβληθούν επιπλέον €280.000, ώστε να καλυφθεί πλήρως το υπόλοιπο της αποζημίωσης που της οφειλόταν. Από τα μεταγενέστερα στοιχεία του Κτηματολογίου προέκυψε ότι τα οκτώ τεμάχια που τελικά μεταβιβάστηκαν στην Αρχιεπισκοπή είχαν με βάση τη γενική εκτίμηση του 2013 αξία €10.638.300. Η διαφορά ήταν μεγάλη. Η αξία της γης που τελικά μεταβιβάστηκε εμφανίζεται σχεδόν €5 εκατ. μεγαλύτερη από την αξία που είχε παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Το ποσό αυτό εμφανιζόταν ως συνολικό ποσό, χωρίς αναλυτική εξήγηση. Δεν υπήρχε επίσης επαρκής αιτιολόγηση για τη διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκαν τα συγκεκριμένα τεμάχια που τελικά μεταβιβάστηκαν στην Αρχιεπισκοπή ούτε για την επιμέρους αποτίμησή τους. Η πιθανή βλάβη στο δημόσιο συμφέρον προκύπτει από το γεγονός ότι το κράτος φαίνεται να παραχώρησε στην Αρχιεπισκοπή γη πολύ μεγαλύτερης αξίας από εκείνη που είχε παρουσιαστεί τότε στα αρμόδια όργανα. Συνεπώς, η Δημοκρατία υπέστη σοβαρή απώλεια κρατικής περιουσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται όπως ελεγχθεί ποινικά ο πρώην υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, για το ενδεχόμενο πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας. Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να φέρει τον κ. Κουγιάλη να είχε προσωπικό όφελος από τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Για τον λόγο αυτό, η πιθανή κατάχρηση εξουσίας που εξετάζεται δεν συνιστά κακούργημα αλλά πλημμέλημα.

3 Υπόθεση Focus και οι χρηματοδοτήσεις κομμάτων

Ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται στο βιβλίο του ότι, πριν από την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, ο αποβιώσας Ανδρέας Βγενόπουλος διατηρούσε στενές σχέσεις με μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και ότι, μέσω χρημάτων της Λαϊκής, χρηματοδοτούσε πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία, κατά τον ισχυρισμό του, του παρείχαν προστασία.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν τα εξής:

Σε σχέση με τον Νίκο Αναστασιάδη, οι ερευνητές της Αρχής κατέληξαν ότι προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Το εύρημα αυτό βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη μαρτυρία ότι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Αναστασιάδης συναντήθηκε και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας και ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα. Οι ερευνητές έκριναν ότι η παρέμβαση αυτή ενδέχεται να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς τη Νομική Υπηρεσία, η οποία είναι συνταγματικά ανεξάρτητη, και ότι μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα της έρευνας, την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται όπως εξεταστεί εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη το ενδεχόμενο κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας. Η μαρτυρία ότι ενδεχομένως να υπήρχε προσωπικό ή πολιτικό όφελος στο να σταματήσει μια έρευνα που θα μπορούσε να αποκαλύψει πιθανή εμπλοκή του ιδίου στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον ΔΗΣΥ συνιστά την ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας ως κακούργημα, εξηγεί στο πόρισμά της η Αρχή.

Σε σχέση με τον τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου, οι ερευνητές κατέληξαν ότι προκύπτει εύλογη υπόνοια διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Ερωτοκρίτου παρενέβη στην αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime, ζητώντας να του παραδοθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούσαν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από τη Focus και δίνοντας οδηγίες όπως οι ανακριτές μη κρατήσουν αντίγραφα. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπ' όψιν τη μαρτυρία ότι, όταν το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό, ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου άσκησε πίεση ή απείλησε με επαγγελματικές συνέπειες τον τότε επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας. Έκριναν ότι τέτοια συμπεριφορά ήταν πρωτοφανής και δεοντολογικά ανεπίτρεπτη, καθώς μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση των τεκμηρίων, την αλυσίδα φύλαξης της μαρτυρίας και την ανεξαρτησία της έρευνας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται όπως εξεταστεί εναντίον του Ρίκκου Ερωτοκρίτου το ενδεχόμενο πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας. Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να φέρει τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου να αποκόμισε προσωπικό όφελος από την παρέμβαση στην έρευνα και, για τον λόγο αυτό, η ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας δεν συνιστά κακούργημα αλλά πλημμέλημα.

4«Οι μίζες από τις τράπεζες»

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου «Κράτος Μαφία» προβάλλεται ισχυρισμός για φοροδιαφυγή από τον Νίκο Αναστασιάδη και το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι μέσω αδήλωτων εσόδων από προμήθειες που λάμβανε από κυπριακές τράπεζες για την παραπομπή πελατών σε αυτές. Κατά τον ισχυρισμό, τα ποσά αυτά διοχετεύονταν στο εξωτερικό χωρίς να δηλώνονται και χωρίς να φορολογούνται στην Κύπρο.

Στη βάση των μαρτυριών που λήφθηκαν και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται να ελεγχθούν για αδικήματα διαφθοράς οι ακόλουθοι:

*Νίκος Αναστασιάδης: Ενώ κατείχε το αξίωμα του βουλευτή και ταυτόχρονα τη θέση του προέδρου του ΔΗΣΥ, φέρεται να καταχράστηκε την επιρροή που δυνατόν να ασκούσε σε άλλα πρόσωπα στη λήψη αποφάσεων και ενεργώντας ως πωλητής επιρροής (influence peddler), επιδίωξε την παραπλανητική κατηγοριοποίηση συναλλαγής με τη Λαϊκή Τράπεζα προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική φύση και ο δικαιούχος αυτής. Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος την πρακτική των τραπεζών να καταβάλλουν προμήθεια για μεγάλους πελάτες που παραπέμφθηκαν στην τράπεζα από διαμεσολαβητές, έλαβε ποσά από τη Λαϊκή Τράπεζα για υποστήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία στις προεδρικές εκλογές του 2013 με πρόσχημα τις εν λόγω προμήθειες, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν παραπλανητικά στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας ως «introducer fees», ήτοι προμήθεια για πελάτες που παραπέμφθηκαν στην τράπεζα. Λαμβάνοντας τα σχετικά ποσά τα οποία αποτελούν παράτυπο πλεονέκτημα, ο Νίκος Αναστασιάδης εμπλέκεται στην παθητική εμπορία επιρροής.

*Διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας, Ευθύμιος Μπουλούτας: Ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συμφωνία για την παροχή της συνεισφοράς της πολιτικής εκστρατείας ύψους €250.000 στον Νίκο Αναστασιάδη προήλθε από στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας που έχει αποβιώσει, ο κ. Μπουλούτας, ως διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, επιτρέποντας τη χρήση τραπεζικών κεφαλαίων για συγκαλυμμένη πολιτική συνεισφορά, παραβίασε το θεσμοθετημένο και καταπιστευματικό καθήκον προς το τραπεζικό ίδρυμα, τους μετόχους του, τους καταθέτες του και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ήταν εγγενώς συνδεδεμένο με το αξίωμά του. Συγκεκριμένα, ο Μπουλούτας παρέχοντας τα σχετικά ποσά στον Νίκο Αναστασιάδη, τα οποία αποτελούν παράτυπο πλεονέκτημα, εμπλέκεται στην ενεργητική εμπορία επιρροής.

Σύμφωνα, πάντα, με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Μπουλούτας, υπογράφοντας τα εικονικά τιμολόγια, ενήργησε ως συνεργός που διευκόλυνε ενεργά την παροχή «αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος» και την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του στελέχους της Λαϊκής Τράπεζας που έχει αποβιώσει, καθιστώντας τον ποινικά υπεύθυνο ως κύριο δράστη.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέληξε ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης του κ. Μπουλούτα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθότι φέρεται να εξουσιοδότησε τη μεταφορά κεφαλαίων σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους στη βάση εικονικών τιμολογίων, με τρόπο που απέκρυπτε την παράνομη φύση της συναλλαγής.

*Συνεταίροι στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου και η δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι.{PROTH LEXH} Οι ερευνητές, στη βάση περιστατικής μαρτυρίας και εγγράφων που αφορούσαν τη διαχείριση του δικηγορικού γραφείου, τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών και την απόκρυψη της πραγματικής φύσης πληρωμών, κατέληξαν ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης συμμετοχής των πιο πάνω στη διευκόλυνση λήψης και απόκρυψης αθέμιτου πλεονεκτήματος, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς των €250.000 στην προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Αναστασιάδη, η οποία εμφανίστηκε παραπλανητικά ως «introducer fees».

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω της συστηματικής χρήσης υπεράκτιων εταιρειών-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους για τη λήψη, διαστρωμάτωση και απόκρυψη κεφαλαίων που, σύμφωνα με το πόρισμα, συνδέονται ή ενδέχεται να συνδέονται με την εμπορία επιρροής, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης σύνδεσης με την πληρωμή των €250.000.

Οι ερευνητές κατέληξαν, επίσης, ότι εγείρονται εύλογες υπόνοιες για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις, στη βάση της ενεργής συμμετοχής σε σχέδιο συγκάλυψης, της πραγματικής φύσης των κονδυλίων και της ταυτότητας των δικαιούχων. Η άρνησή τους στην ερώτηση κατά πόσο γνώριζαν τις εταιρείες Masterton International και Truro Investments έρχονται σε αντίθεση με αποδεικτικά έγγραφα και συγκεκριμένα υπογεγραμμένα τιμολόγια από τον κ. Λεμή της Εταιρείας Masterton International Corp.

5 Οι κατηγορίες για ξέπλυμα και η «αθώωση» από ΜΟΚΑΣ

Στις 14 Αυγούστου 2019, η Δημοσιογραφική Πλατφόρμα Κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς (OCCRP) δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Τα τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον Πρόεδρο της Κύπρου με το "Troika Laundromat’"». Στο επίμαχο δημοσίευμα περιλαμβάνονταν ισχυρισμοί ότι η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακινώντας εκατομμύρια δολάρια μεταξύ εταιρειών-κέλυφος (shell companies) και ότι λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής στις τράπεζες για πελάτες υψηλού κινδύνου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο πόρισμά της η Αρχή κατά της Διαφθοράς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αρχεία συναλλαγών παρουσίαζαν κραυγαλέες ενδείξεις για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, όπως εικονικές οντότητες-κέλυφος που ήταν εγγεγραμμένες στην Καραϊβική και δρομολογούσαν συναλλαγές ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω χωρών υψηλού κινδύνου, καθώς και ενδοεταιρικές χρηματοδοτήσεις, όπως η μετακίνηση κεφαλαίων μέσω εισφορών μετοχικού κεφαλαίου και δανείων σε συνδεδεμένα μέρη, όπως και η τροποποίηση σημαντικών δανείων με 0% επιτόκιο. Οι ενέργειες αυτές δύναται να αποτελούν μηχανισμούς ικανούς να συσκοτίσουν παράνομες συναλλαγές, οι οποίες παρ' όλα αυτά αγνοήθηκαν από τη ΜΟΚΑΣ κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

Ο τότε Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διέψευσε το δημοσίευμα και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), που υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία, να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της OCCRP.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Αρχή κατά της Διαφθοράς, «η προσπάθεια του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, εξασκώντας θεσμική πίεση, να κατευθύνει τη ΜΟΚΑΣ, μια λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη Μονάδα, να διερευνήσει την ιδιωτική εταιρεία που φέρει το όνομά του και στην οποία οι δύο κόρες του ήταν μέτοχοι, επιδιώκοντας την εξασφάλιση δημόσιας απαλλαγής και προστασίας από ανεξάρτητο, αυστηρό έλεγχο, δύναται να θεμελιώνουν ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για τη διάπραξη του πλημμελήματος της κατάχρησης εξουσίας ή της απόπειρας διάπραξης του εν λόγω ποινικού αδικήματος».

Για την τότε προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, εισαγγελέα της Δημοκρατίας Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, η Αρχή κατά της Διαφθοράς σημειώνει τα εξής: «Ο ελλιπής τρόπος διεξαγωγής της έρευνας παρά την ύπαρξη προφανών ενδείξεων που επέβαλλαν περαιτέρω διερεύνηση, καθώς και η αποδοχή εξηγήσεων χωρίς προηγούμενη ανεξάρτητη επαλήθευση ή έλεγχο αυτών συνιστούν στοιχεία δυνάμενα να θεμελιώσουν αμφιβολίες ως προς την πληρότητα, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της διερευνητικής διαδικασίας, καθώς και πιθανή ευθύνη για το πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας». Η Αρχή εισηγείται, επίσης, όπως ερευνηθεί εναντίον της και το αδίκημα της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος.

6 Τα «χρυσά διαβατήρια» και οι ολιγάρχες

Τον Οκτώβριο του 2021, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) αποκάλυψε τα Pandora Papers με τις δραστηριότητες της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του διεθνούς Τύπου. Η εν λόγω δικηγορική εταιρεία εμφανίζεται στα Pandora Papers ως μεσάζων για υπεράκτιες εταιρείες, υποβοηθώντας Ρώσους πελάτες να κρύβουν την πραγματική περιουσία τους. Ο Λεονίντ Λεμπέντεφ και ο Αλεξάντερ Αμπράμοφ, Ρώσοι ολιγάρχες με τεράστια περιουσία, επιδίωξαν να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν τα εξής:

*Νίκος Αναστασιάδης: Η παρέμβασή του και συγκεκριμένα η προσωπική του συνάντηση με τον τότε υπουργό Εσωτερικών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως πολιτικός ηγέτης, αφού κατά τον κρίσιμο χρόνο κατείχε το αξίωμα του βουλευτή και ταυτόχρονα τη θέση του προέδρου του ΔΗΣΥ, διά της οποίας επιδίωξε την εξασφάλιση της κυπριακής υπηκοότητας για ιδιώτη πελάτη της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, καταδεικνύουν, σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ενέργεια κατάχρησης της εξουσίας του αξιώματός του και προσπάθεια υποκίνησης και παράκαμψης της νόμιμης διαδικασίας.

Η προσπάθεια του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, να εξασκήσει θεσμική πίεση ως προς την εξυπηρέτηση ενός ιδιωτικού εμπορικού σκοπού δύναται να θεμελιώνει ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για τη διάπραξη του πλημμελήματος της κατάχρησης εξουσίας ή διαζευκτικά της απόπειρας διάπραξης του εν λόγω ποινικού αδικήματος.

*Συνεταίροι Δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης Στάθης Λεμής & Φάνος Φιλίππου και Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι Με την υποβολή της ψευδούς ένορκης δήλωσης του κ. Φιλίππου στις 12 Απριλίου 2012 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σε αγωγή της CommerzBank, δύναται να εκτελέστηκε το αδίκημα της ψευδορκίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Φιλίππου δήλωσε ότι ο πελάτης του, Λεονίντ Λεμπέντεφ, δεν κατείχε περιουσιακά στοιχεία στην Κυπριακή Δημοκρατία, ωστόσο ο ίδιος, ενεργώντας προσωπικά ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν αληθές.

Επίσης, γίνεται εισήγηση για να ελεχθούν οι συνέταιροι του δικηγορικού γραφείου για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την Αρχή να επισημαίνει τα εξής: «Η χρήση υπεράκτιων εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο και η αυθαίρετη ανακατάταξη κεφαλαιακών ροών μεταξύ χρεών και δανείων με 0% επιτόκιο αποτελούν κλασικές μορφές ξεπλύματος παράνομου χρήματος που επιδιώκουν να αποκρύψουν τα χρηματοοικονομικά ίχνη από τη ρυθμιστική εποπτεία».

7 Το ακίνητο στη Δρομολαξιά

Οι ισχυρισμοί αφορούν σε κατ’ ισχυρισμόν αθέμιτες παρεμβάσεις του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιχείρησε να προωθήσει συμφέροντα ιδιωτικής εταιρείας για εκμετάλλευση ενός ακινήτου στη Δρομολαξιά. Στην προσπάθειά του αυτή, παρενέβη σε διάφορους φορείς, ενώ επιστράτευσε και πολιτικά πρόσωπα. Τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας εκπροσωπούσε και προωθούσε ο τότε βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, ο οποίος, κατ’ ισχυρισμόν, επίσης προέβη σε αθέμιτες παρεμβάσεις.

Το επίμαχο ακίνητο είναι έκτασης 3.113 δεκαρίων (2.327 σκάλες) και είναι εγγεγραμμένο στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο ως βακούφιο. Αποτελεί τουρκοκυπριακή περιουσία η οποία, με βάση την κείμενη νομοθεσία, τελεί υπό τη διαχείριση του υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Η Σουζάν Ντικράζ, υπήκοος Τουρκίας, διεκδικούσε την ιδιοκτησία του ακινήτου, αμφισβητώντας ότι αυτό είναι βακούφιο. Θεωρώντας τον εαυτό της ως νόμιμη διαχειρίστρια του βακουφίου είχε υπογράψει συμφωνία μακροχρόνιας ενοικίασης με ιδιωτική κυπριακή εταιρεία για σκοπούς ανάπτυξης του ακινήτου.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται όπως ο Νίκος Αναστασιάδης ελεγχθεί για το πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας. Όπως αναφέρεται, μπορεί οι παρεμβάσεις του να ήταν καλοπροαίρετες σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και δεν έγιναν προς αποκόμιση προσωπικού οφέλους, ωστόσο τέτοιες ενέργειες δεν ενέπιπταν εντός των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για κατάχρηση εξουσίας ή για απόπειρα κατάχρησης εξουσίας η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται να ερευνηθεί ο Γιώργος Βαρνάβας, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν βουλευτής της ΕΔΕΚ και, «χωρίς θεσμικό ρόλο, νομική υπόσταση ή επίσημη εντολή στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ζήτημα, φέρεται να χρησιμοποίησε τη δημόσια θέση του για να διευκολύνει προνομιακή πρόσβαση της ιδιωτικής εταιρείας και των νομικών εκπροσώπων της σε ανώτερους δημόσιους αξιωματούχους, περιλαμβανομένης της συνάντησης με τον Γενικό Εισαγγελέα στις 6 Ιουνίου 2014 με σκοπό την προώθηση του αιτήματος της ιδιωτικής εταιρείας».

Τέλος σημειώνεται ότι, με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία, η Σουζάν Ντικράζ και η συνοδεία της στις 4 Αυγούστου 2014 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές και την επομένη, 5 Αυγούστου 2014, εξήλθε από αυτές προς τα κατεχόμενα. «Οι ενέργειες αυτές ήταν παράνομες και κάποιοι φορείς του κράτους διευκόλυναν την παράνομη αυτή διέλευση. Η διέλευση ήταν παράνομη δυνάμει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, για αυτό το θέμα παραπέμπεται στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες», καταλήγει η Αρχή.