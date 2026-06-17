Μονόδρομος η απόφαση για ποινικούς ανακριτές - Κατονομάζονται 13 φυσικά πρόσωπα και δύο δικηγορικά γραφεία

Η σοβαρότητα των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, οι θεσμικές θέσεις που κατείχαν τα πρόσωπα που κατονομάζονται και η διασύνδεση αυτών των προσώπων με νυν κρατικούς αξιωματούχους, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Με τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά το χθεσινό πόρισμα - βόμβα, επιτάσσει όπως άμεσα ληφθεί απόφαση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, για διασφάλιση της αμεροληψίας και διαφάνειας μια τέτοιας έρευνας.

Στο πόρισμα καταγράφονται τα ονόματα 13 φυσικών προσώπων και δύο δικηγορικών γραφείων για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Αναλυτικά τα πρόσωπα για τα αδικήματα για τα οποία ελέγχονται, στη βάση των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

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Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), (1 περίπτωση).

Γιώργος Βαρνάβα, πρώην βουλευτής: κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος ( 1 περίπτωση)

Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, τέως προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ: Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, (1 περίπτωση), παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος (1 περίπτωση)

Ιωάννης Σωτηριάδης, τέως ανώτερος αξιωματικός αστυνομίας: κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), 1 περίπτωση.

Σημειώνεται ότι τα ερευνώμενα ποινικά αδικήματα θεωρούνται πολύ σοβαρά και ειδικά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και 14 έτη, ενώ άλλα αδικήματα όπως η κατάχρηση εξουσίας και ο δεκασμός δημόσιου λειτουργού προβλέπουν ποινή φυλάκισης μέχρι 7 έτη.

Τα επόμενα βήματα

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην σελίδα 63, στο σημείο 81, «τόσο η έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με έκθεση της Αρχής, θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα, δυνάμει πρόνοιας του Νόμου,, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας, για τις δικές του ενέργειες». Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, όπως αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής, ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται να αποφασίσει τον διορισμό ποινικών ανακριτών, είτε να δώσει οδηγίες στην Αστυνομία να αρχίσει ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, στη βάση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Υπάρχει, σαφώς και η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Αυτό που συζητείται έντονα σε νομικούς κύκλους, είναι η σύγκρουση που προκύπτει για τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Ανεξαρτήτως ποια από τις τρεις πιο πάνω επιλογές αποφασιστεί, το τελικό πόρισμα της ποινικής έρευνας θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για να αποφασίσει εάν δικαιολογείται ή όχι η άσκηση ποινικών διώξεων. Όμως αυτή η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τους Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη, οι οποίοι υπηρέτησαν ως υπουργοί στη θητεία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Επίσης, ο Νίκος Αναστασιάδης ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους διόρισε επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Επομένως πώς διασφαλίζεται η αμεροληψία, όταν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας που διορίστηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα ασκηθεί ή όχι, ποινική δίωξη εναντίον του;

Σχόλια για σύγκρουση αγγίζουν και τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς σε περίπτωση που θα κληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ήταν επί 9 χρόνια εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Αναστασιάδη και διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών.

«Να εξαιρεθούν»

Στο πιο πάνω ερώτημα, για τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, απάντησε ο ίδιος ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε χθες, τονίζει ότι «προς άρση δε της οποιασδήποτε καλόβουλης ή κακόβουλης υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών, του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται».

Σε σχέση με όσα του αποδίδονται μέσα από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει: «δηλώνω ότι αρνούμαι κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές».

Σε άλλα σημεία της γραπτής του τοποθέτησης ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει τα ακόλουθα:

● Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

● Οι πλείστες, των αποδιδόμενων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς, κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιόν μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.

● Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία, θα δώσω σε συνέντευξη τύπου τις επόμενες των ημερών.

ΝΥ: Περιμένουν το πόρισμα

Από τη Νομική Υπηρεσία, αναμένουν αυτούσιο το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς μέχρι χθες δεν το είχαν παραλάβει. Μετά την παραλαβή του πορίσματος, θα μελετηθεί, και η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στη Νομική Υπηρεσία θα συσταθεί ομάδα η οποία θα εξετάσει το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό που λήφθηκε από τους ερευνώντες λειτουργούς και στην συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις. Σε σχέση με την τέως προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, από την ομάδα της Νομικής Υπηρεσίας, αναμένεται να εξαιρεθούν πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η ΜΟΚΑΣ είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη, ενώ ιεραρχικά υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

«Δικαίωση»

Για δικαίωση του Μακάριου Δρουσιώτη έκανε λόγο η δικηγόρος του συγγραφέα του βιβλίου Κράτος Μαφία. Η Λητώ Καριόλου σε δηλώσεις της στον Alpha ανέφερε ότι ο Δρουσιώτης βρέθηκε για χρόνια στο στόχαστρο εξαιτίας της ερευνητικής του δραστηριότητας και των αποκαλύψεών του για ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. «Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη. Η σημερινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί σημαντική δικαίωση του πολυετούς αγώνα του Μακάριου Δρουσιώτη», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, μέσω της τριλογίας των βιβλίων του και ιδιαίτερα του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Δρουσιώτης ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και τα οποία, όπως υποστήριξε, «επί μακρόν επιχειρήθηκε να απαξιωθούν, να υποβαθμιστούν και να παραμεριστούν λόγω της πολιτικής ισχύος και επιρροής που ασκούσε και ασκεί ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Η δικηγόρος του δημοσιογράφου σημείωσε ότι τα ευρήματα της Αρχής καταγράφουν ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων: «Τα ευρήματα της Αρχής φαίνεται να καταγράφουν μια σειρά εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων και ενδεχόμενης διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένων της κατάχρησης εξουσίας, του δεκασμού, της δωροδοκίας δημόσιων αξιωματούχων, της εμπορίας επηρεασμού και της συνωμοσίας για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διαχείριση του πορίσματος και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.