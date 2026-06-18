Στον Έφορο Φορολογίας το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έλεγχοι για πιθανά φορολογικά αδικήματα

Στον Έφορο Φορολογίας θα διαβιβαστεί, εκτός από τη Νομική Υπηρεσία, το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», για διερεύνηση πιθανών φορολογικών αδικημάτων.
Μετά την πρόσφατη ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής προτάσεων νόμου της Βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου που προέβλεπαν τη θεσμική διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς με τον Έφορο Φορολογίας, το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» θα είναι το πρώτο πόρισμα της Αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στον Έφορο Φορολογίας για τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.
Κρίσιμο για τη διερεύνηση του Εφόρου είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να πάει πίσω μέχρι και 12 χρόνια από την έναρξη της διερεύνησης, με κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Αρχής να βρίσκονται εκτός του χρονικού αυτού πλαισίου.
Ο έλεγχος του Εφόρου δεν περιορίζεται μόνο στην Κύπρο, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε δραστηριότητες και λογαριασμούς των ελεγχόμενων στο εξωτερικό, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές.
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ποινικοποιείται η δόλια ή εκούσια υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, υποβολή ψευδών στοιχείων για εκπτώσεις ή απαλλαγές, η υποβολή ανακριβών λογαριασμών και η παροχή ψευδών πληροφοριών, πιστοποιητικών ή εγγράφων προς το Τμήμα Φορολογίας. Ποινικό αδίκημα αποτελεί, επίσης, η άρνηση συμμόρφωσης για παροχή πληροφόρησης.
πηγή: ΚΥΠΕ