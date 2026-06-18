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Χειροπέδες σε 51χρονο για ζημιές σε οχήματα υπαλλήλων των ΥΚΕ στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 51χρονος μετέβη το πρωί της Πέμπτης έξω από τα γραφεία των ΥΚΕ, στην περιοχή Αναργύρων και προκάλεσε ζημιά στους ανεμοθώρακες πέντε οχημάτων

Άνδρας, ηλικίας 51 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη για ζημιές που φέρεται να προκάλεσε σε πέντε οχήματα που ανήκουν σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος μετέβη το πρωί της Πέμπτης έξω από τα γραφεία των ΥΚΕ, στην περιοχή Αναργύρων και προκάλεσε ζημιά στους ανεμοθώρακες πέντε οχημάτων, τα οποία ανήκαν σε υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, εντόπισαν τον 51χρονο τον οποίο συνέλαβαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.

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