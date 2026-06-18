Δρουσιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Επιβεβαιώθηκε ότι δεν είμαι συκοφάντης - Όσα έγραψα ήταν η κορυφή του παγόβουνου»

«Επιβεβαιώθηκε ότι δεν είμαι συκοφάντης», δήλωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του «Κράτος Μαφία». Φιλοξενούμενος στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η έρευνά του δικαιώνεται, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για το εύρος των υποθέσεων που, κατά τον ίδιο, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως.

Όπως είπε, ο ίδιος δεν εξεπλάγη από τα ευρήματα, καθώς, όπως σημείωσε, πρόκειται για ζητήματα που είχε ήδη καταγράψει στο βιβλίο του. «Έχουμε δρόμο ακόμη. Δεν εξεπλάγην από το πόρισμα. Εγώ τα έγραψα και δεν υπέστην σοκ, όπως μερικοί», ανέφερε.

Ο κ. Δρουσιώτης περιέγραψε την τελευταία τετραετία ως μια δύσκολη και επώδυνη περίοδο, κάνοντας λόγο για σειρά νομικών διαδικασιών που κινήθηκαν εναντίον του από τον Νίκο Αναστασιάδη και τον περίγυρό του, με απαιτήσεις αποζημιώσεων που, όπως είπε, ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Υποστήριξε ότι οι υψηλές αποζημιώσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά εντάσσονται σε μια διαδικασία οικονομικής και ψυχολογικής εξουθένωσης.

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«Είμαι ικανοποιημένος γιατί ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε τέσσερα σημεία από το βιβλίο μου για να κινηθεί εναντίον μου και για τα τέσσερα υπάρχουν στοιχεία από την Αρχή κατά της Διαφθοράς», είπε. Πρόσθεσε ότι κάθε δικαστική εμφάνιση έχει κόστος, σημειώνοντας πως απέναντι σε πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια, ο ίδιος βρίσκεται «μόνος με μία δικηγόρο» για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξουσίες της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι λειτουργοί της δεν είχαν ανακριτικές εξουσίες. Κατά την άποψή του, εάν υπήρχαν τέτοιες εξουσίες, θα μπορούσαν να εντοπιστούν πολύ περισσότερα στοιχεία. «Αυτά που έγραψα ήταν η κορυφή του παγόβουνου», ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, υπάρχει σημαντικό υλικό στις περίπου 3.000 σελίδες του πορίσματος, ενώ υπογράμμισε ότι αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν είναι το πλήρες πόρισμα, αλλά ανακοίνωση. Διατύπωσε, μάλιστα, τη θέση ότι ολόκληρο το πόρισμα θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, επικαλούμενος αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως τα πορίσματα για τους αερόσακους Takata και τον Συνεργατισμό, τα οποία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα παρά το γεγονός ότι περιλάμβαναν αναφορές σε πιθανές ποινικές ευθύνες.

Ερωτηθείς πότε θα αισθανόταν πραγματικά δικαιωμένος, ο κ. Δρουσιώτης απάντησε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην προσωπική του δικαίωση. Όπως υποστήριξε, είναι πεπεισμένος ότι από την Κύπρο έφυγαν δισεκατομμύρια ως αποτέλεσμα διαφθοράς και ότι θα ένιωθε ικανοποιημένος εάν αυτά τα χρήματα επέστρεφαν στη χώρα.