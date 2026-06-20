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Ξέχασε ανοιχτό το σίδερο πάνω σε ύφασμα και λαμπάδιασε το δωμάτιο - Εκτεταμένες οι ζημιές

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα στη Λακατάμια επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο διώροφης οικίας στη Λακατάμια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο δωμάτιο και στο περιεχόμενό του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:01, ενώ ο ένοικος της οικίας κατάφερε να εξέλθει πριν την εξάπλωση της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού. Ως πιθανή αιτία αναφέρεται ξεχασμένη ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος σε λειτουργία πάνω σε ύφασμα.

 

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ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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