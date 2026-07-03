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Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας: 295 καταγγελίες και οκτώ συλλήψεις σε μία νύχτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ανακόπηκαν 629 οδηγοί και 131 επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 95 έλεγχοι αλκοόλης. Τρεις οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλες τις επαρχίες, με ενισχυμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνελήφθησαν οκτώ πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή από υπάλληλο, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των τροχαίων παραβάσεων, καθώς μέσα σε λίγες ώρες προέκυψαν συνολικά 295 καταγγελίες. Από αυτές, οι 83 αφορούσαν οδηγούς που εντοπίστηκαν να υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ανακόπηκαν 629 οδηγοί και 131 επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 95 έλεγχοι αλκοόλης. Τρεις οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά έξι υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις της τροχαίας, ενώ τέσσερα οχήματα κατακρατήθηκαν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε 44 υποστατικά για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έξι επιπλέον καταγγελίες.

 

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