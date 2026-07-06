Αγ. Νάπα: Ψάχνει τα κίνητρα της άγριας επίθεσης σε βάρος του Τ/κ η Αστυνομία - Θα αναχωρούσαν σήμερα οι 3 συλληφθέντες

Δεν προκύπτει, από τις μέχρι στιγμής έρευνες της Αστυνομίας, πως πρόκειται για περιστατικό συμπεριφοράς μίσους κι εχθρότητας απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το επεισόδιο με τον σοβαρό τραυματισμό 47χρονου Τουρκοκύπριου, που συνέβη τα ξημερώματα Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας.

Παρόλο που στα κατεχόμενα επιχείρησαν να δώσουν μία άλλη διάσταση στο περιστατικό βίας, εντούτοις προκύπτει, από τις εξετάσεις που έχουν διενεργήσει οι εξεταστές του ΤΑΕ Αμμοχώστου, πως είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία, για λόγους που διερευνώνται, μεταξύ του τραυματία και των τριών υπόπτων που συνελήφθησαν, οι οποίοι πρόκειται για άτομα ηλικίας 18 χρόνων, κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, με καταγωγή από την Αλβανία, Χιλή και Ιράκ.

Οι συλληφθέντες ήταν τουρίστες στην Κύπρο και σήμερα Δευτέρα ήταν προγραμματισμένη η αναχώρησή τους από το νησί. Και οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Εναντίον τους διερευνάται το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχει αναγνωριστεί, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 6π.μ., μετά από σχετική πληροφορία, άνδρες της Αστυνομίας εντόπισαν τον 47χρονο Τουρκοκύπριο τραυματισμένο στην οδό Αγίας Μαύρης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή. Η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Τι λένε στα κατεχόμενα

Το θέμα τυγχάνει ευρείας κάλυψης από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας του συμπολίτη μας και τη νομική διαδικασία που αφορά το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό εάν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συμπολίτη μας και εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά στην οικογένειά του», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του.

Στη δημόσια τοποθέτησή του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει, ακόμα, ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, μόλις ενημερώθηκε για την άγρια επίθεση εναντίον του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγ. Νάπα, ήλθε σ’ επαφή με την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή, τις «αρχές» του ψευδοκράτους και τους αρμόδιους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο έντονος παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος είπε πως εάν διαπιστωθεί πως πίσω από την επίθεση υπάρχει εθνοτικό μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό ατομικό έγκλημα. «Μια τέτοια περίπτωση θα συνιστούσε σοβαρό έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης, της βούλησης για συνύπαρξη και των ανθρωπιστικών αξιών», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι απροστάτευτος.

Το 3ο περιστατικό βίας

Πάντως, το επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου, είναι το τρίτο περιστατικό βίας που σημειώνεται στην Αγία Νάπα σε λιγότερο από ένα μήνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό και σκεπτικισμό στις τοπικές Αρχές καθώς και στις Αρχές Ασφαλείας, κι ενώ διανύουμε περίοδο τουριστικής αιχμής.

Θυμίζουμε, ότι ξημερώματα της 17ης Ιουνίου είχε σημειωθεί συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Λουκά Λουκά, όπου δύο νεαροί από το Ισραήλ καβγάδισαν με Ελληνοκύπριο.

Στη συμπλοκή επενέβησαν και δύο Κύπριοι φρουροί ασφαλείας για να κατευνάσουν τα πνεύματα και να χωρίσουν τα άτομα που καβγάδιζαν. Σε κάποια στιγμή, ένας από τους Ισραηλινούς, 21 χρόνων, ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον Κύπριο με τον οποίο καβγάδιζε, όσο και τους δύο φρουρούς ασφαλείας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο. Ένας από τους φρουρούς ασφαλείας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο Ισραηλινοί προφυλακίστηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ένας εξ’ αυτών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τους τραυματισμούς στους τρεις Ελληνοκύπριους, εντοπίστηκε στη σκηνή σ’ έξαλλη κατάσταση και κατά τη σύλληψή του άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς.

Λίγες μέρες αργότερα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο από τον Βρετανό Streamer Χάρισον Σάλιβαν, ο οποίος δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται νέο επεισόδιο άγριας συμπλοκής σε δρόμους της Αγ. Νάπας μ’ εικόνες βίας κι έντασης, το οποίο προκάλεσε εκ νέου αναστάτωση.