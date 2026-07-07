Videogate: Δεν θέλησε να σχολιάσει την πορεία της έρευνας ο Πασχαλίδης - «Θα προσπαθήσω να τηρήσω την προθεσμία»

σε ερώτηση για την πορεία των ερευνών του ανεξάρτητου ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08.01.2026 (υπόθεση videogate), ο κ. Βύρωνος παρέπεμψε στον ίδιο τον κ. Πασχαλίδη, σημειώνοντας ότι τα μέλη της Αστυνομίας που συνδράμουν στην υπόθεση, το κάνουν υπό τις οδηγίες του.

Ο κ. Πασχαλίδης δεν θέλησε να σχολιάσει στο ΚΥΠΕ τη μέχρι τώρα πορεία της έρευνάς του για το σκάνδαλο. Σημείωσε μόνο ότι «θα προσπαθήσω να τηρήσω την προθεσμία». Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα είχε αρχικά οριστεί να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου 2026. Στις 6 Απριλίου ο κ. Πασχαλίδης ζήτησε παράταση δύο μηνών, για συνέχιση των ανακρίσεων, καθώς, στο μεταξύ, είχε αποκτηθεί ολόκληρο το πολύωρο βίντεο.

Στις 15 Ιουνίου, ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ζήτησε νέα παράταση, επειδή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, χρειαζόταν χρόνος για ολοκλήρωση της συλλογής και αξιολόγησης νέου ουσιώδους μαρτυρικού υλικού. Η νέα προθεσμία δόθηκε μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ