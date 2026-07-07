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«Κράτος Μαφία»: Την επίσημη δημοσίευση των ανακριτών αναμένει η Αστυνομία - Τι δήλωσε ο Βύρωνος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ερωτηθείς αν ο φάκελος της υπόθεσης θα δοθεί στους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές από την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος εκτίμησε ότι ο φάκελος θα δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τον επίσημο διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, με δημοσίευση των ονομάτων τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναμένει η Αστυνομία, προκειμένου να συνδράμει με δικούς της ανακριτές στις έρευνες για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», μετά το σχετικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

«Αυτό που περιμένουμε είναι όταν γίνει η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεωρητικά, θα ζητήσουν από την Αστυνομία συνδρομή από αστυνομικούς ανακριτές», ανέφερε ο κ. Βύρωνος, ερωτηθείς σχετικά.

Σημείωσε ότι η λήψη καταθέσεων γίνεται από ανθρώπους που έχουν γνώση των εγχώριων διαδικασιών, προκειμένου να γίνονται αποδεκτές από το Δικαστήριο. «Πάντοτε σε τέτοιες υποθέσεις ζητείται η συνδρομή της Αστυνομίας», είπε. «Αν μας ζητηθεί, θα την παράσχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε», είπε.

Ερωτηθείς αν ο φάκελος της υπόθεσης θα δοθεί στους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές από την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος εκτίμησε ότι ο φάκελος θα δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

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