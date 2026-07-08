Κάμερες αντί για φρουρούς πολιτικών και αξιωματούχων – Ανοίγει τον δρόμο ο Φυτιρής

Εκτός απροόπτου, την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την εισήγησή του για τις φρουρές των πολιτικών αρχηγών, καθώς και των νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων. Ήδη, ο κ. Φυτιρής αποκάλυψε τις προθέσεις του, ζητώντας από τον αρχηγό της Αστυνομίας όπως η επί 24ώρου βάσεως φρουρά της κατοικίας του αντικατασταθεί από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με έξυπνες κάμερες. Στατική φρουρά διαθέτουν και άλλοι νυν και πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, για αυτό και η αξιολόγηση περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των οικιών τους με την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων, ώστε να απαλλαγούν οι εν λόγω αστυνομικοί απο τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας, η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις φρουρές πολιτικών και αξιωματούχων, ετοίμασε έκθεση αξιολόγησης κινδύνου για κάθε πολιτικό και αξιωματούχο ξεχωριστά και την υπέβαλε στον κ. Φυτιρή για τις δικές του ενέργειες. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Υπουργικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει την εισήγηση του κ. Φυτιρή, ο οποίος, τουλάχιστον δημοσίως, εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει «ψαλίδι» στις φρουρές πολιτικών και αξιωματούχων, με στόχο την αξιοποίηση των αστυνομικών σε επιχειρησιακά καθήκοντα.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, χωρίς να δεσμεύεται από την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, κατά πόσο:

1Θα παραχωρηθεί αστυνομική φρουρά στους δύο επικεφαλής των νέων κοινοβουλευτικών κομμάτων, ΑΛΜΑ και Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, αντίστοιχα. Η περίπτωση του τελευταίου θεωρείται ιδιάζουσα, καθώς περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στις Βρυξέλλες, λόγω των καθηκόντων του ως ευρωβουλευτής. Εάν η απόφαση είναι να παραχωρηθεί φρουρά και στον κ. Παναγιώτου, με το σκεπτικό ότι διαθέτουν φρουρά και οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων, αυτή θα αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες θα βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2 Θα αυξηθεί η φρουρά του προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου, καθώς το κόμμα, στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, αύξησε τα ποσοστά του κατά 4%. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται για τη φρούρηση πολιτικών αρχηγών φαίνεται διαχρονικά να καθορίζεται κυρίως με βάση την εκλογική δύναμη των κομμάτων και όχι κατόπιν αντικειμενικής αξιολόγησης κινδύνου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε έκθεσή της για την Αστυνομία που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, άσκησε έντονη κριτική στη συγκεκριμένη πρακτική.

Εάν εφαρμοστεί η ίδια λογική από το Υπουργικό Συμβούλιο και στην περίπτωση του ΕΛΑΜ, τότε η φρουρά του Χρίστου θα πρέπει να διπλασιαστεί, από δύο σε τέσσερις αστυνομικούς.

3 Θα καταργηθεί η φρουρά του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, δεδομένου ότι το κόμμα δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, διατηρεί τους τρεις αστυνομικούς που του άφησε ως «κληρονομιά» ο προκάτοχός του, Μαρίνος Σιζόπουλος.

4 Εκτός Βουλής έμεινε και η ΔΗΠΑ. Ωστόσο, ο πρόεδρος του κόμματος, Μάριος Καρογιάν, δικαιούται φρουρά και λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Δεν κατάφερε να περάσει το κατώφλι της Βουλής μετά τις πρόσφατες εκλογές ούτε το Κίνημα Οικολόγων. Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, δεν διαθέτει αστυνομική φρουρά. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, το Κίνημα Οικολόγων λάμβανε από το Υπουργείο Οικονομικών επίδομα οδηγού ύψους €1.200 μηνιαίως, προκειμένου να εργοδοτείται φρουρός-οδηγός για τον εκάστοτε πρόεδρο του Κινήματος. Κατόπιν σχετικής επιστολής του Κινήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, το επίδομα καταργήθηκε. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους αρχηγούς κομμάτων, τα καθήκοντα οδηγού εκτελούνται από αστυνομικούς που υπηρετούν στις φρουρές τους.

Οι σημερινές φρουρές

Τους αρχηγούς των κομμάτων και τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και πρώην προέδρους της Βουλής φρουρούν σήμερα πέραν των 40 αστυνομικών, ως ακολούθως:

Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου- 10 αστυνομικοί. Με την εκλογή της στην προεδρία της Βουλής, τον Ιούνιο του 2021, η Αννίτα Δημητρίου περιόρισε τη φρουρά του προέδρου του Σώματος από οκτώ σε πέντε αστυνομικούς. Παράλληλα, απέρριψε πρόταση της Αστυνομίας να συνοδεύεται το υπηρεσιακό της όχημα από δεύτερο αστυνομικό όχημα, ενώ ζήτησε όπως η φρουρά της παραμένει διακριτική και χωρίς τη χρήση φάρων. Οι πρόσφατες απειλές που δέχθηκε κατά της ζωής της άλλαξαν τα δεδομένα. Η Αστυνομία αύξησε τη φρουρά της κ. Δημητρίου κατά πέντε αστυνομικούς, οι οποίοι ανέλαβαν τη φρούρηση της κατοικίας της.

Γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου– τέσσερις αστυνομικοί.

Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος– τρεις αστυνομικοί.

Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου– τρεις αστυνομικοί.

Πρόεδρος της ΔΗΠΑ και πρώην πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν– δύο αστυνομικοί.

Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου– δύο αστυνομικοί.

Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης– 12 αστυνομικοί. Φρουρείται επί 24ώρου βάσεως και η κατοικία του στη Λεμεσό.

Πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης– δύο αστυνομικοί.

Πρώην πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου– δύο αστυνομικοί.

Αποποιήθηκε τη φρουρά η Φωτεινή Παπαδοπούλου

Όπως μας επιβεβαιώθηκε από την Αστυνομία, δύο πρώην πρώτες κυρίες, η κ. Έλσα Χριστόφια και η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, διαθέτουν από έναν αστυνομικό. Η πρώην πρώτη κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου αποποιήθηκε από το 2011 τον αστυνομικό-οδηγό, καθώς και την υπηρεσιακή λιμουζίνα που της είχε παραχωρηθεί.

Φρουρά και στον Αρχιεπίσκοπο

Αστυνομική φρουρά διαθέτει και ο Αρχιεπίσκοπος, συγκεκριμένα δύο αστυνομικούς. Το ερώτημα γιατί χρειάζεται αστυνομική φρουρά ο Αρχιεπίσκοπος και από ποιους κινδυνεύει είναι κάτι που μόνο η αρμόδια Επιτροπή της Αστυνομίας μπορεί να απαντήσει.

Ο Χαρτσιώτης με αστυνομικούς

Ερωτήματα εγείρει και η περίπτωση του Μάριου Χαρτσιώτη, ο οποίος, κατά τον ανασχηματισμό του περασμένου Δεκεμβρίου, υποβαθμίστηκε από υπουργός σε επίτροπο αλλά διατήρησε τη φρουρά και την κρατική λιμουζίνα. Μετά από καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία για παράνομη χρήση της λιμουζίνας για ίδιον όφελος, του υποδείχθηκε από την Προεδρία ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, δικαιούται να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή λιμουζίνα μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς και ότι, για τη μετάβασή του στην οικία του στη Λεμεσό και την επιστροφή του στο γραφείο, θα πρέπει να χρησιμοποιεί το δικό του όχημα. Ο κ. Χαρτσιώτης είναι ο μοναδικός επίτροπος που διαθέτει φρουρά, αποτελούμενη από έναν υπαστυνόμο και έναν αστυνομικό.