Κάμερες φωτοεπισήμανσης: Το μπάχαλο με τα εξώδικα έφτασε στη Βουλή

Το μπάχαλο που επικρατεί με τη διαδικασία επίδοσης των εξώδικων από τις κάμερες φωτοεπισήμανσης επιβεβαιώθηκε και από τη συζήτηση που έγινε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Στο επίκεντρο της χθεσινής συζήτησης, έπειτα από εισήγηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού και Ανδρέα Πασιουρτίδη, βρέθηκαν οι καταγγελίες από πολίτες για επίδοση εξώδικων σε οδοφράγματα και σε αεροδρόμια, με τους δύο βουλευτές να υποστηρίζουν ότι μια τέτοια πρακτική δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών. Εξηγήσεις για τις διαδικασίες επίδοσης των εξώδικων από τις κάμερες ζήτησαν και οι υπόλοιποι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών.

Ειδικότερα, οι δύο εισηγητές υποστήριξαν ότι έχουν ονομαστικές καταγγελίες ότι για πολίτες σε έλεγχο της ταυτότητας/διαβατηρίου σε αεροδρόμια και οδοφράγματα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε η επίδοση εξωδίκων τα οποία επιδόθηκαν κατόπιν προειδοποίησης από τους αστυνομικούς.

Ο διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε ότι η επίδοση εξώδικων στα οδοφράγματα δεν απαγορεύεται. Σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια και λιμάνια, εξήγησε ότι στο αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου των διαβατηρίων δεν υπάρχει η δυνατότητα για να εντοπιστεί εάν εκκρεμούν ανεπίδοτα εντάλματα. Το εν λόγω σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Ευριπίδου, εντοπίζει, για παράδειγμα, εντάλματα σύλληψης. Σε παρατήρηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ ότι εντοπίστηκαν πολίτες με αυτόν τον τρόπο στο αεροδρόμιο, σημείωσε ότι, εάν έγινε κάτι τέτοιο, είναι λάθος και η Αστυνομία θα διερευνήσει περαιτέρω αυτόν τον ισχυρισμό.

Και όλα αυτά χωρίς να διασαφηνιστεί -τελικά- το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο δύναται να επιδίδονται τα εξώδικα από τις κάμερες -η συζήτηση στη Βουλή δεν ολοκληρώθηκε με την πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώνει ότι θα συνεχιστεί σε άλλη συνεδρία. Ανάμεσα σε βουλευτές, κυριαρχεί η άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επίδοση δεν είναι ο ενδεδειγμένος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Μεταφορών και Αστυνομία επικαλούνται τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η δυνατότητα επίδοσης των εξωδίκων οπουδήποτε.

Η γνωμάτευση παραδόθηκε χθες στη Βουλή και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν διαπιστώνεται οποιοσδήποτε περιορισμός στη δυνατότητα επίδοσης των εξωδίκων από αστυνομικό στα σημεία διέλευσης. Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κεφ. 155, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 6(2) του Ν. 55(2001, κάθε γραπτή ειδοποίηση ή κλήση δύναται να επιδοθεί οπουδήποτε στη Δημοκρατία από αστυνομικό και/ή πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα. Ούτε προκύπτει περιορισμός ως προς το ότι η επίδοση πρέπει να γίνεται σε Ελληνοκύπριο ή σε πολίτες που διαμένουν στη Δημοκρατία.

Κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, η επίδοση των εξωδίκων κλήσεων στα σημεία διέλευσης δεν παραβιάζει οποιαδήποτε συνταγματικά δικαιώματα ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Σημειώνει επίσης ότι, «η όποια διαδικασία εφαρμοστεί νια την επίδοση των εξωδίκων ή κλήσεων πρέπει να γίνεται τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως αναφέρετε στην επιστολή σας, «αναφορικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων στα οποία θα επιδίδονται τα εξώδικα πρόστιμα ήδη υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου για τη λειτουργία του συστήματος η οποία θα επκαιροποιηθεί». Νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και νοουμένου ότι η υφιστάμενη εκτίμηση αντικτύπου θα επικαιροποιηθεί ώστε να καλύπτει και τη νέα εφαρμογή photo radar list.