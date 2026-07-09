Η δοκιμασία της Ουάσιγκτον

Του Γιουσούφ Κανλί

Αν η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας μεταμόρφωσε ριζικά το πολιτικό κλίμα γύρω από τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, δεν εξάλειψε τα θεσμικά εμπόδια που ορθώνονται ανάμεσα στη διπλωματική φιλοδοξία και τη βιώσιμη πολιτική. Αντίθετα, τώρα ξεκινά η πιο δύσκολη φάση της εξομάλυνσης. Η προθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να ανοικοδομήσει την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία πρέπει να πλοηγηθεί μέσα από το Κογκρέσο, το Πεντάγωνο, τους θεσμοθετημένους περιορισμούς, τις περιφερειακές πιέσεις των λόμπι και το αμείλικτο χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής. Το μελλοντικό μέλλον της συμμαχίας θα καθοριστεί, επομένως, λιγότερο από τη διπλωματία των συνόδων κορυφής και περισσότερο από την ικανότητα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος να μετουσιώσει την προεδρική πρόθεση σε μια βιώσιμη πολιτική.

Η σύνοδος κορυφής απάντησε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζονται πλέον πεισμένοι ότι η παρατεταμένη στρατηγική αποξένωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας από τις δύο χώρες. Επέλεξαν να αντικαταστήσουν την αντιπαράθεση με μια επιλεκτική συνεργασία βασισμένη στην άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναγκαιότητα. Το κατά πόσον οι θεσμοί της Ουάσιγκτον συμμερίζονται αυτή την εκτίμηση παραμένει ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Το επόμενο κεφάλαιο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων δεν θα παιχτεί στην Άγκυρα αλλά στο εσωτερικό της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου η εκτελεστική φιλοδοξία πρέπει να αντιμετωπίσει τον σκεπτικισμό του Κογκρέσου, τη γραφειοκρατική επιφυλακτικότητα, την οργανωμένη πολιτική αντίσταση και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πλησιάζουν γρήγορα.

Η προεδρική διπλωματία συναντά την «θεσμική Αμερική»

Σε αντίθεση με πολλές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στην προεδρική δικαιοδοσία, οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στην Άγκυρα διασταυρώνονται με νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κατανέμει τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους θεσμούς. Η ελάφρυνση των κυρώσεων, οι μεγάλες αμυντικές εξαγωγές και κάθε συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική σχέση της Τουρκίας με το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 Joint Strike Fighter περιλαμβάνουν την εποπτεία του Κογκρέσου, θεσμοθετημένες διαδικασίες κοινοποίησης, απαιτήσεις πιστοποίησης από το Πεντάγωνο και κανόνες αδειοδότησης εξαγωγών που δεν μπορούν απλώς να παραμεριστούν με μια προεδρική προτίμηση.

Ο Τραμπ κατέστησε τις πολιτικές του προθέσεις ξεκάθαρες όταν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της άρσης των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, πλαισιώνοντας το ζήτημα με τη γλώσσα της συμμαχικής φιλίας και όχι της τιμωρίας. Αυτές οι παρατηρήσεις αποτέλεσαν την ισχυρότερη δημόσια στήριξη για την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις το 2020. Ωστόσο, δεν εξάλειψαν τη νομική αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε τα τελευταία έξι χρόνια. Αντίθετα, ξεκίνησαν μια πολιτική διαδικασία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την πειθώ απέναντι σε θεσμούς που έχουν περάσει χρόνια βλέποντας την Τουρκία κυρίως μέσα από το πρίσμα της διαμάχης για τους S-400 και των περιφερειακών εντάσεων.

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Η διπλωματία των συνόδων κορυφής μπορεί να επαναπροσδιορίσει την πολιτική κατεύθυνση, αλλά οι αμερικανικοί θεσμοί καθορίζουν τελικά την εφαρμογή της. Η συνάντηση της Άγκυρας δημιούργησε μια δυναμική. Η Ουάσιγκτον πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε πολιτική πράξη.

Το Κογκρέσο μετατρέπεται στο καθοριστικό πεδίο μάχης

Το Κογκρέσο είναι πιθανό να αναδειχθεί στο κύριο πεδίο μάχης τους επόμενους μήνες. Ο σκεπτικισμός απέναντι στην Άγκυρα αποτελεί ένα από τα σχετικά λίγα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που απολαμβάνουν διακομματικής υποστήριξης. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί νομοθέτες εξίσου έχουν επικρίνει την Τουρκία για την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία, τις αντιπαραθέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την επιδείνωση των σχέσεών της με το Ισραήλ. Αυτές οι ανησυχίες έχουν ενισχυθεί μέσω νομοθεσίας, επιτροπών ακροάσεων και διαδοχικών νομοσχεδίων για τον αμυντικό προϋπολογισμό, τα οποία συλλογικά δημιούργησαν ένα περιοριστικό πλαίσιο που διέπει τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Αρκετοί νομικοί μηχανισμοί συγκλίνουν αυτή τη στιγμή. Ο Νόμος περί Ελέγχου των Εξαγωγών Όπλων (Arms Export Control Act) επιτρέπει στο Κογκρέσο να αμφισβητήσει μεγάλες πωλήσεις όπλων μέσω ψηφισμάτων απόρριψης. Ο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) ενσωματώνει διατάξεις που συνδέονται με την αποπομπή της Τουρκίας από την κοινοπραξία των F-35. Η ίδια η νομοθεσία CAATSA θέτει νομικές προϋποθέσεις που διέπουν την πολιτική των κυρώσεων. Μεμονωμένα, κανένα από αυτά τα εργαλεία δεν εμποδίζει κατ' ανάγκη την κυβέρνηση από το να προωθήσει τους στόχους της. Συλλογικά, ωστόσο, διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή δεν θα είναι ούτε αυτόματη ούτε πολιτικά ανέφελη.

Ο Τραμπ εισέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με ουσιαστική επιρροή στο ίδιο του το κόμμα, όμως η επιρροή από μόνη της μπορεί να μην αποδειχθεί αρκετή. Πολλοί νομοθέτες έχουν υπερασπιστεί δημόσια τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας για χρόνια και είναι απίθανο να αναστρέψουν τη στάση τους χωρίς μια πειστική στρατηγική αιτιολόγηση. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πρέπει να πείσει το Κογκρέσο όχι απλώς ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί, αλλά ότι οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές πραγματικότητες απαιτούν μια θεμελιωδώς διαφορετική προσέγγιση έναντι της Άγκυρας.

Η παρέμβαση Νετανιάχου διευρύνει τη συζήτηση

Η πολιτική αντίσταση εκτείνεται πολύ πέρα από τον Λόφο του Καπιτωλίου. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε μια δυναμική δημόσια εκστρατεία κατά της ανανεωμένης αμερικανικής αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Προειδοποιώντας ότι η προμήθεια αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα θα έπληττε την περιφερειακή στρατιωτική ισορροπία, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος που δικαιούται πρόσβαση στις πιο προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες της Αμερικής.

Η παρέμβαση αυτή αντανακλούσε κάτι παραπάνω από μια διαφωνία για ένα συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Ο Νετανιάχου επιδίωξε να πλαισιώσει τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της Τουρκίας ως ζήτημα περιφερειακής ασφάλειας και όχι ως διμερές θέμα του NATO. Το επιχείρημά του βασίζεται σε μία από τις πιο βαθιά ριζωμένες αρχές της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή: τη διατήρηση του Ποιοτικού Στρατιωτικού Πλεονεκτήματος (Qualitative Military Edge) του Ισραήλ. Παρουσιάζοντας την τουρκική πρόσβαση σε προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ως ασύμβατη με αυτόν τον στόχο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν να διευρύνουν την αντίσταση του Κογκρέσου πέρα από τις ανησυχίες που σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα των S-400.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ φάνηκε απρόθυμος να επιτρέψει στις ισραηλινές ανησυχίες από μόνες τους να καθορίσουν την αμερικανική πολιτική έναντι της Άγκυρας. Η απάντησή του υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αξιολογήσει την Τουρκία με βάση την ευρύτερη συνεισφορά της στο NATO, την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας και την περιφερειακή σταθερότητα, και όχι αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του τουρκοϊσραηλινού ανταγωνισμού. Αυτή η διάκριση ενδέχεται να καταστεί κεντρική στη συζήτηση που μεταφέρεται τώρα στην Ουάσιγκτον.

Η εξίσωση των λόμπι

Η παρέμβαση του Νετανιάχου εικονογραφεί επίσης το ευρύτερο πολιτικό τοπίο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Οι ισραηλινές οργανώσεις λόμπι παραμένουν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αγγίζουν τις περιφερειακές στρατιωτικές ισορροπίες. Είναι απίθανο να μείνουν μόνες τους στην αντίθεσή τους προς την εξομάλυνση.

Ελληνοαμερικανικές οργανώσεις εκφράζουν σταθερά την ανησυχία τους για τη διατήρηση της στρατιωτικής ισορροπίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αρμενοαμερικανικές ομάδες πίεσης συνεχίζουν να αντιτίθενται στην διευρυμένη αμυντική συνεργασία με την Άγκυρα για μακροχρόνιους ιστορικούς και πολιτικούς λόγους. Αν και αυτές οι οργανώσεις προσεγγίζουν την Τουρκία από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι άμεσοι στόχοι τους συμπίπτουν όλο και περισσότερο. Κάθε μία έχει λόγους να αντιστέκεται στην ταχεία αποκατάσταση της τουρκικής πρόσβασης σε προηγμένες αμερικανικές στρατιωτικές τεχνολογίες.

Η συνδυασμένη επιρροή τους δεν πρέπει να υποτιμάται. Διαθέτουν μακροχρόνιες σχέσεις και στα δύο πολιτικά κόμματα, συνεργάζονται τακτικά με τις επιτροπές του Κογκρέσου που είναι αρμόδιες για την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις, και έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να διαμορφώνουν τη νομοθετική συζήτηση σε θέματα που αφορούν την Τουρκία. Η αντίθεσή τους δεν προδικάζει απαραίτητα τα αποτελέσματα της πολιτικής, αλλά αυξάνει σημαντικά το πολιτικό κόστος για την ανατροπή αποφάσεων που έχουν ενσωματωθεί στη συναίνεση περί εθνικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον.

Το ανεπίλυτο ζήτημα των S-400

Κανένα ζήτημα δεν αποτυπώνει καλύτερα την επιμονή της θεσμικής επιφυλακτικότητας όσο το ίδιο το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Για πολλούς αξιωματούχους εντός του Πενταγώνου και του ευρύτερου αμυντικού κατεστημένου, η αντιπαράθεση εκτείνεται πέρα από τη φυσική ανάπτυξη των ρωσικής κατασκευής πυραυλικών συστοιχιών. Έχει γίνει ο «κωδικός» για ευρύτερες ανησυχίες που αφορούν τη διαλειτουργικότητα της συμμαχίας, την τεχνολογική ασφάλεια και τη στρατηγική εμπιστοσύνη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η λειτουργία ρωσικών συστημάτων αεράμυνας παράλληλα με προηγμένα δυτικά μαχητικά αεροσκάφη δημιουργεί μη αποδεκτούς κινδύνους κατασκοπείας και συλλογής πληροφοριών, ανεξάρτητα από τις τουρκικές διαβεβαιώσεις ότι τα συστήματα παραμένουν επιχειρησιακά διαχωρισμένα από τις υποδομές του NATO. Αυτές οι ανησυχίες ριζώνουν σε τεχνικές αξιολογήσεις και όχι σε πολιτικές προτιμήσεις, γεγονός που τις καθιστά σημαντικά πιο δύσκολο να επιλυθούν μόνο μέσω της διπλωματίας.

Η Άγκυρα, αντίθετα, πιστεύει ότι το πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά. Ο Ερντογάν έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε μια ορατή αποσκλήρυνση της προσέγγισης της Ουάσιγκτον όσον αφορά την CAATSA, τονίζοντας παράλληλα ότι η επικοινωνία με τον Τραμπ έχει γίνει πιο ανοιχτή και εποικοδομητική. Αυτή η πολιτική καλή θέληση αναμφίβολα έχει σημασία. Δεν μπορεί, ωστόσο, να υποκαταστήσει τις λεπτομερείς τεχνικές διευθετήσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα απαιτήσουν οι Αμερικανοί αμυντικοί σχεδιαστές προτού εγκρίνουν μια βαθύτερη στρατιωτική ενσωμάτωση.

Ο χρόνος ίσως είναι ο μεγαλύτερος περιορισμός του Τραμπ

ο πολιτικός χρόνος (timing) μπορεί τελικά να αποδειχθεί εξίσου καθοριστικός με τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο. Εάν ο Τραμπ προτίθεται να επανεκκινήσει εκ βάθρων τις σχέσεις με την Τουρκία, διαθέτει μόνο ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας για να δράσει. Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η προσοχή του Κογκρέσου θα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, καθιστώντας τους νομοθέτες λιγότερο πρόθυμους να υποστηρίξουν αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε κριτική από ισχυρές ομάδες λόμπι ή βασικές εκλογικές περιφέρειες.

Αυτή η πραγματικότητα ασκεί ιδιαίτερη πίεση στην κυβέρνηση. Αποφάσεις που εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στην εκτελεστική εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης πτυχών της εφαρμογής της CAATSA και της προώθησης αδειών εξαγωγής, όπως οι κινητήρες General Electric F110 για το πρόγραμμα των μαχητικών KAAN, είναι πιθανό να επιδιωχθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πρωτοβουλίες που είναι πιο επίμαχες πολιτικά, ειδικά το εκ νέου άνοιγμα του δρόμου της Τουρκίας πίσω στο πρόγραμμα των F-35, απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη εμπλοκή του Κογκρέσου και, ως εκ τούτου, γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες όσο προχωρά το εκλογικό ημερολόγιο.

Για τον Λευκό Οίκο, η πρόκληση δεν είναι απλώς η υπέρβαση της θεσμικής αντίστασης, αλλά η επίτευξη αυτού του στόχου προτού σκληρύνει το πολιτικό περιβάλλον. Κάθε μήνας που περνά χωρίς ορατή εφαρμογή των συμφωνηθέντων παρέχει στους επικριτές επιπλέον ευκαιρίες να οργανώσουν ακροάσεις, να κινητοποιήσουν εκστρατείες λόμπι και να παγιώσουν τη διακομματική αντίσταση. Μόλις η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές μπει στην τελική της ευθεία, οι πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής που απαιτούν τη συνεργασία του Κογκρέσου παραδοσιακά γίνονται πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσουν.

Συνεπώς, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έναν αγώνα δρόμου τόσο ενάντια στην πολιτική αντιπολίτευση όσο και ενάντια στο εκλογικό ημερολόγιο. Εάν ο Τραμπ επιθυμεί να αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, θα πρέπει σχεδόν σίγουρα να εξασφαλίσει τα βασικά στοιχεία των συμφωνιών της Άγκυρας προτού η προσοχή της Ουάσιγκτον αναλωθεί πλήρως στην πολιτική του Νοεμβρίου. Διαφορετικά, η ευκαιρία που δημιουργήθηκε από τη σύνοδο κορυφής κινδυνεύει να γίνει άλλο ένα ημιτελές κεφάλαιο σε μια σχέση που πολύ συχνά έχει υποσκελιστεί από εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τι μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά;

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα στοιχεία της συμφωνίας της Άγκυρας τα ίδια εμπόδια. Η έγκριση των κινητήρων General Electric F110 για το εγχώριο πρόγραμμα μαχητικών KAAN της Τουρκίας φαίνεται σημαντικά πιο εφικτή από το εκ νέου άνοιγμα της κοινοπραξίας των F-35. Οι διαδικασίες αδειοδότησης εξαγωγών παραμένουν πολιτικά ευαίσθητες, αλλά περιλαμβάνουν μια στενότερη νομική διαδικασία και λιγότερους θεσμικούς παράγοντες από ό,τι η επανένταξη της Τουρκίας στο πιο προηγμένο πολυεθνικό έργο μαχητικών αεροσκαφών στον κόσμο.

Το ζήτημα των F-35 είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η αποκατάσταση της τουρκικής συμμετοχής θα απαιτούσε την αποδοχή του Κογκρέσου, την πιστοποίηση του Πενταγώνου, νέες βιομηχανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-εταίρων, ελέγχους ασφάλειας της τεχνολογίας και ενδεχομένως πρόσθετη νομοθετική δράση. Ακόμη και υπό τις πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες, μια τέτοια διαδικασία θα ξετυλιγόταν σχεδόν σίγουρα σε βάθος αρκετών ετών και όχι μηνών.

Επομένως, η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας χάραξε μια πολιτική διαδρομή (pathway) και δεν παρέδωσε μια έτοιμη, ολοκληρωμένη πολιτική. Η σημασία της έγκειται στο ότι άνοιξε ξανά δυνατότητες που θεωρούνταν κλειστές για καιρό, και όχι στο ότι έλυσε κάθε νομική και θεσμική πρόκληση που συνδέεται με αυτές.

Μια στρατηγική απόφαση για την Ουάσιγκτον

Κάτω από τις νομοθετικές συζητήσεις και τις εκστρατείες των λόμπι κρύβεται ένα ευρύτερο στρατηγικό ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποφασίσει αν η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζεται κυρίως μέσα από το πρίσμα των διαφορών που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη δεκαετία ή σύμφωνα με τις γεωπολιτικές πραγματικότητες που αναδύονται σε όλη την Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα γύρω από την ευρωπαϊκή ασφάλεια και η αυξανόμενη έμφαση του NATO στην αμυντική βιομηχανική ικανότητα έχουν αυξήσει συλλογικά τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας με τρόπους που ήταν πολύ λιγότερο εμφανείς όταν οι διμερείς σχέσεις έφταναν στο χαμηλότερο σημείο τους.

Ο Τραμπ έχει ξεκάθαρα υιοθετήσει αυτή την επανεκτίμηση. Η κυβέρνησή του βλέπει όλο και περισσότερο την Τουρκία ως μια απαραίτητη περιφερειακή δύναμη, της οποίας οι στρατιωτικές ικανότητες, η αμυντική βιομηχανική βάση και η γεωγραφική θέση ενισχύουν τη συμμαχία σε μια εποχή εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Το κατά πόσον αυτή η εκτίμηση θα αποτελέσει τελικά τη συναίνεση του ευρύτερου πολιτικού κατεστημένου της Ουάσιγκτον παραμένει αβέβαιο.

Συνεπώς, η κεντρική αναμέτρηση δεν διεξάγεται πλέον μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Λαμβάνει χώρα μέσα στην ίδια την Ουάσιγκτον, ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με την Τουρκία και σε θεσμούς που παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την εγκατάλειψη πολιτικών που διαμορφώθηκαν από χρόνια δυσπιστίας. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και το αν το NATO μπορεί να προσαρμοστεί με επιτυχία σε μια διεθνή τάξη πραγμάτων που ορίζεται όλο και περισσότερο από τη γεωπολιτική αναγκαιότητα, τον τεχνολογικό ανταγωνισμό και τη στρατηγική ανθεκτικότητα, παρά από τις παραδοχές της μεταψυχροπολεμικής εποχής.

Για τον λόγο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα πρέπει να γίνει κατανοητή όχι ως η κατάληξη της τουρκοαμερικανικής εξομάλυνσης, αλλά ως η έναρξη μιας πολύ πιο σημαντικής πολιτικής μάχης. Η διπλωματική δυναμική έχει δημιουργηθεί. Το αν θα εξελιχθεί σε μια διαρκή στρατηγική αναδιάταξη θα εξαρτηθεί από αποφάσεις που πρόκειται ακόμη να ληφθούν σε αίθουσες επιτροπών, γραφεία του Πενταγώνου και αίθουσες ακροάσεων του Κογκρέσου, χιλιάδες μίλια μακριά από την Άγκυρα. Μόνο εκεί θα γίνει σαφές αν η σύνοδος κορυφής αντιπροσώπευε μια προσωρινή διπλωματική ύφεση ή την απαρχή μιας βιώσιμης ανοικοδόμησης μιας από τις σημαντικότερες διμερείς συνεργασίες του NATO.