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Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: «Αν ξαναχτυπήσετε πλοία, θα απαντήσουμε είκοσι φορές πιο δυνατά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...). Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως, ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» και άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

ΚΥΠΕ

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