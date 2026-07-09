Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ανακηρύχθηκε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την ανακήρυξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3187, στις 8 Ιουλίου 2026, τιμώντας τον κ. Μαυρογιάννη για τη μακρά και σημαντική του διαδρομή στη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και την πολυμερή συνεργασία.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η εκλογή του στην προεδρία της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του έργου και της συμβολής του στον τομέα του διεθνούς δικαίου.

Η σημασία της Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο τιμώμενος, αναδείχθηκε και μέσα από την πρόσφατη παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου στις 6 Ιουλίου 2026, στη Γενεύη.

Ο κ. Γκουτέρες, απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής, υπογράμμισε ότι η διεθνής έννομη τάξη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, σημειώνοντας ότι οι κανόνες που αποτελούν τη βάση του διεθνούς δικαίου αμφισβητούνται, διαβρώνονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβιάζονται ανοιχτά.

Όπως ανέφερε, οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν έπειτα από δεκαετίες διεθνών προσπαθειών βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, ενώ η ατιμωρησία ενισχύεται. Σε αυτό το περιβάλλον, πρόσθεσε, η αναζήτηση νομικών λύσεων στις σημερινές κρίσεις αποτελεί θεμελιώδες καθήκον της διεθνούς κοινότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, τονίζοντας ότι το έργο της είναι σήμερα πιο κρίσιμο από ποτέ. Η Επιτροπή, είπε, έχει ιδιαίτερη ευθύνη όχι μόνο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, αλλά και για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του διεθνούς δικαίου, προβλέποντας τις ανάγκες και τους κινδύνους της επόμενης ημέρας.

«Το διεθνές δίκαιο βρίσκεται υπό πίεση, αλλά θα επικρατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα κράτη εξακολουθούν να το υπερασπίζονται και να το εμπιστεύονται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη ολοκλήρωση, το 2025, της έκθεσης της Επιτροπής για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε την έκθεση ως σημαντική συμβολή στη διεθνή έννομη τάξη, με μακροπρόθεσμη σημασία.

Όπως σημείωσε, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί ακτογραμμές, βιοπορισμούς, αλλά ακόμη και την ίδια την ύπαρξη κρατών, ιδίως μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, τα οποία έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κλιματική κρίση αλλά αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί άμεσα για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα υφιστάμενα νομικά πλαίσια, πριν να είναι αργά. Όπως είπε, η έκθεση της Επιτροπής θέτει τις βάσεις για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εντός του έτους.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε, επίσης, ότι ο κόσμος χρειάζεται σοβαρή και τεκμηριωμένη νομική σκέψη, η οποία να αντλεί από διαφορετικές νομικές παραδόσεις, εμπειρίες και οπτικές. Επισήμανε ακόμη ότι οι διεθνείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από το δίκαιο και όχι από την ισχύ.

Η ανακήρυξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και των θεσμών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Μέσα από την απόφαση της Συγκλήτου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τιμά έναν απόφοιτό του που υπηρέτησε επί δεκαετίες την Κυπριακή Δημοκρατία και τη διεθνή διπλωματία, ενώ σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία ενός από τα σημαντικότερα όργανα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη και κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου.