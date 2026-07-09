Κτήριο της Εθνικής Τράπεζας στο κέντρο της Λεμεσού: Από τράπεζα γίνεται αναγνωστήριο

Έτοιμο να δώσει νέα χρήση και νέα πνοή σε ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του κέντρου της Λεμεσού είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, έχουν παρθεί τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του πρώην κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας, ενός κτηρίου το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιούχο σημείο, ακριβώς απέναντι από την πρυτανεία του ΤΕΠΑΚ, απέναντι από το δημαρχείο Λεμεσού και με άμεση πρόσβαση και πρόσοψη στην πλατεία «Πανεπιστημίου». Το εν λόγω ακίνητο είχε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ΤΕΠΑΚ ενταχθεί στα υπό απαλλοτρίωση κτήρια, ωστόσο η διαδικασία είχε παγώσει για αρκετά χρόνια εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών. Τελικώς αυτό έγινε κατορθωτό τον Σεπτέμβριο του 2025 και από τότε το ΤΕΠΑΚ προχώρησε διάφορες διαδικασίες προκειμένου να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την αξιοποίηση του χώρου.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες επιστολή που έστειλε προς το ΕΤΕΚ, με το πανεπιστήμιο να ζητά από το επιμελητήριο να αναλάβει τις διαδικασίες και σε συνεργασία να προχωρήσουν στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του κτηρίου. Η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης συνεργασίας και συμφωνίας του ΤΕΠΑΚ και του ΕΤΕΚ όπως, σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις γίνεται, η αξιοποίηση και διαμόρφωση κτηρίων προκύπτει μέσα από τη διαδικασία του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Από τη συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΕΠΑΚ αναμένεται να προκύψουν τα επόμενα βήματα, δηλαδή το κόστος του διαγωνισμού καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα που θα χρειαστεί μέχρι να μπορέσει το έργο να είναι σε φάση υλοποίησης.

Ένα σύγχρονο αναγνωστήριο

Το προηγούμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΤΕΠΑΚ είχε αναπτυχθεί έντονη συζήτηση για το ποια θα ήταν η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου. Αρκετοί ακαδημαϊκοί αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΠΑΚ θεωρούσαν το κτήριο ως μια καλή ευκαιρία για να στεγαστούν γραφεία που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα μέσα στην πόλη. Από την άλλη, φαίνεται ότι επικράτησε η άποψη του πρύτανη, με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία και η φοιτητική κοινότητα, για την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου αναγνωστηρίου στο σημείο. Όχι όμως ένα αναγνωστήριο με την παραδοσιακή έννοια αλλά ένας σύγχρονος πολυμορφικός χώρος για ομαδικά projects, ατομική μελέτη, που να είναι πλήρως εξοπλισμένος και κατάλληλος.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η χρήση του κτηρίου καλείται να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους του πανεπιστημίου, δηλαδή, τη «διαμόρφωση νέων, κατάλληλων χώρων ατομικής και ομαδικής μελέτης, πολυμορφικών χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκθεσιακών χώρων για ανάδειξη του έργου των φοιτητών». Ακόμα, σύμφωνα πάντα με τους στόχους του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές να αναβαθμιστεί ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου «ώστε να ενισχυθεί η ασφαλής διακίνηση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας στο κέντρο της πόλης», ενώ σημειώνεται επίσης η ανάγκη «δημιουργίας κτηρίου κοινωνικών δραστηριοτήτων της φοιτητικής κοινότητας».