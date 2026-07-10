Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και ρόπαλα στην Ξυλοφάγου - «Σκλαβοπάζαρο» ξένων εργατών, καταγγέλλει ο κοινοτάρχης

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τη συστηματική εκμετάλλευση ξένων εργατών, προέβη ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός, με αφορμή τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης (08/07) στο κέντρο της κοινότητας.

Ο κ. Ιουλιανός έκανε λόγο για... σκλαβοπάζαρο ξένων εργατών, σημειώνοντας ότι τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να προβληματίσουν σοβαρά τους αρμοδίους. Όπως ανέφερε, το παρασκήνιο πίσω από τη σύγκρουση αντιμαχόμενων ομάδων αλλοδαπών έχει να κάνει με οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι επικρατεί ένα χάος στο καθεστώς απασχόλησης ξένων εργατών. Αποκάλυψε, δε, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση φαίνεται να κρύβεται η συστηματική εκμετάλλευση ξένων εργατών, οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο ως εργάτες για συγκεκριμένες εργασίες αλλά υπενοικιάζονται παράνομα και σε άλλους εργοδότες. Στην προκειμένη περίπτωση, είπε, προκύπτει ότι υπεκμισθώθηκαν εργάτες στην οικοδομική βιομηχανία αλλά προέκυψαν διαφορές στις συμφωνίες που έγιναν, με αποτέλεσμα τα όσα θλιβερά συνέβησαν προψές στο κέντρο της Ξυλοφάγου. Ο κοινοτάρχης κατήγγειλε έλλειψη στρατηγικής γύρω από την απασχόληση ξένων εργατών. «Ο κάθε επιτήδειος έχει επ’ ονόματί του εργάτες και τους υπενοικιάζει σε άλλους. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να προβληματίσει το κράτος, το οποίο καλείται να δώσει τέλος σε αυτό το σκλαβοπάζαρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας την Αστυνομία και το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας να επιληφθούν άμεσα του θέματος.

Απίστευτες σκηνές βίας

Εξαιτίας της άγριας συμπλοκής, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους κατοίκους Ξυλοφάγου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον καβγά ενεπλάκησαν 15-20 άτομα συριακής καταγωγής, που χρησιμοποίησαν μαχαίρια, λοστούς, ξύλα, λιβέρια και ρόπαλα. Η σχετική πληροφορία στην Αστυνομία λήφθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά με την άφιξή τους δεν εντόπισαν κάποιο πρόσωπο από τους εμπλεκόμενους. Το μόνο που εντοπίστηκε ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Το όχημα παραλήφθηκε από την Αστυνομία για εξετάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή επιχείρησαν με αυτοκίνητο να παρασύρουν πρόσωπα της αντίπαλης ομάδας. Το όχημά τους, όμως, συγκρούστηκε σε αποθήκη σπιτιού, παρασύροντας και πινακίδες, ενώ λίγο έλειψε να προσκρούσει και στην κατοικία. Τα άτομα που επέβαιναν σ’ αυτό εγκατέλειψαν πεζή τη σκηνή, αφήνοντας πίσω τους προσωπικά αντικείμενα, όπως δύο κινητά τηλέφωνα και ένα τσαντάκι, τα οποία παραλήφθηκαν. Η Αστυνομία παρέλαβε και διάφορα τεκμήρια, όπως μαχαίρια και άλλα επιθετικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στον καβγά. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αμμοχώστου ψάχνουν μαρτυρίες και αξιολογούν οπτικό υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (09/07) δεν είχαν ανακοινωθεί συλλήψεις.