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Βροχές και σήμερα στα ορεινά – Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος στο εσωτερικό – Πάνω από τις μέσες τιμές η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κύριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία, μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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