Το τηλε-μπάχαλο και το... κράτος

Το πρόβλημα που προέκυψε -και συνεχίζει να ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες- με την αλλαγή του συστήματος και της πλατφόρμας ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο, πέρα και ανεξάρτητα από τις διάφορες τεχνικές λεπτομέρειές του, αναδεικνύει για άλλη μία φορά την προχειρότητα και ανικανότητα του κράτους να οργανώσει και συντονίσει κάποιες αναγκαίες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά κυρίως να τους προστατέψει από ταλαιπωρίες, παγίδες και φαινόμενα εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας.

Κάποιοι ίσως υποστηρίξουν ότι το όλο θέμα δεν αφορά το κράτος αλλά μία ιδιωτική εταιρεία η οποία ανέλαβε να κάνει τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, οπότε αυτή είναι η υπόλογη για κάθε πρόβλημα που προέκυψε.

Λάθος! Οι τηλεοπτικές συχνότητες συνιστούν εθνικό πλούτο και όταν το κράτος επιτρέπει σε κάποιον ιδιωτικό φορέα να τις διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τότε οφείλει να του θέτει πλαίσια και αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, ούτως ώστε να προστατεύσει τους πολίτες του και να μην αφήσει να παραπλανηθούν, να τύχουν εκμετάλλευσης ή και να εξαπατηθούν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος έμεινε απαθής θεατής και αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη του. Δεν μερίμνησε να ενημερώσει υπεύθυνα, έγκυρα και επαρκώς τους πολίτες, για το τι έπρεπε να πράξουν, τι έπρεπε να προσέξουν με τους αποκωδικοποιητές και τι με τις τηλεοράσεις τους.

Πέραν του ότι το κράτος όφειλε να εφοδιάσει το ίδιο τους πολίτες δωρεάν τους απαραίτητους για τη μετάβαση στο νέο σύστημα αποκωδικοποιητές και να μην φορτώσει στους πολίτες το κόστος αγοράς τους, δεν μερίμνησε ούτε να διασφαλίσει ότι αυτοί που διατίθεντο στην αγορά ήταν κατάλληλοι και είχαν τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης δεν μερίμνησε να βάλει πλαφόν στην τιμή τους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται «περίεργες» διακυμάνσεις, αναλόγως της ζήτησης.

Το κράτος δεν μερίμνησε ούτε να διασφαλίσει ότι η εταιρεία, η οποία ανέλαβε να κάνει τη μετάβαση στο νέο σύστημα, ήταν απολύτως έτοιμη γι΄αυτό.

Αποτέλεσμα της πλήρους απραξίας και αδιαφορίας του κράτους είναι το σημερινό μπάχαλο και χάος. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς τηλεόραση και με άχρηστους αποκωδικοποιητές στο χέρι, ενώ διάφοροι επιτήδειοι προσφέρονται να τους λύσουν το πρόβλημα, έναντι –όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις– παράλογων αμοιβών.

Και μπροστά σε όλα αυτά βγαίνει ο εκ των αρμοδίων για το όλο μπάχαλο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας και προτείνει -αν είναι δυνατόν- να επιστρέψουμε, για κανένα δίμηνο, στην παλιά πλατφόρμα, μέχρι να λυθούν τα προβλήματα και να μπορέσουν οι τηλεθεατές να συντονιστούν με τη νέα πλατφόρμα. Και ύστερα θέλουν και να τους θεωρούμε σοβαρούς και να τους παίρνουμε στα σοβαρά!