«Καμίνι» η Κύπρος με 40άρια – Η ζέστη επιμένει μέχρι και την Πέμπτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια το απόγευμα ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.