Πάφος: Λύγισε στο άκουσμα των γεγονότων ο πατέρας του τρίχρονου που έχασε τη ζωή του – Οκταήμερη κράτηση για τον 37χρονο

Οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο.

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου διακόπηκε, όταν ο 37χρονος, ακούγοντας την αναφορά των γεγονότων από τον εξεταστή της υπόθεσης, εμφανώς συντετριμμένος και ταραγμένος από την τραγική κατάληξη, και βεβαρημένος συναισθηματικά , αδυνατούσε να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, αναφέροντας ότι η οικογένειά του βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεσης νομικού εκπροσώπου. Η Αστυνομία ζήτησε την έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησής του, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του τρίχρονου παιδιού.

Η διαδικασία επανάρχισε χωρίς να αναγνωστούν εκ νέου τα γεγονότα, ύστερα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, ενώ ο 37χρονος δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για την οκταήμερη κράτησή του. Την ίδια ώρα, συγκλονισμό προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού είχαν εξέλθει από τα δωμάτιά τους και κατευθύνονταν προς τον ανελκυστήρα, προκειμένου να μεταβούν για δείπνο στο ξενοδοχείο που τους φιλοξενεί στην Χλώρακα.

Ενώ ανέμεναν την άφιξη του ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το τρίχρονο παιδί και φέρεται να έπαιζε μαζί του, κρατώντας το από τη μέση και κουνώντας το δεξιά και αριστερά.. Δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν υπήρχε διπλό παράθυρο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου. Κατά τη διάρκεια μίας από τις κινήσεις αυτές, το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα και να έπεσε στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας φαίνεται να μην είχε αντιληφθεί πως το ένα από τα δύο τμήματα του παραθύρου ήταν ανοικτό.

Μπροστά στο τραγικό περιστατικό βρισκόταν και ο παππούς του παιδιού. Το τρίχρονο αγοράκι υπέστη θανάσιμα τραύματα από την πτώση του από τον τέταρτο όροφο. Σημειώνεται ότι κατά τη σημερινή διαδικασία στο Δικαστήριο ο 37χρονος συνοδευόταν από τα πεθερικά του. Η οικογένεια των Βρετανών έχει ακόμη ένα παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας πέντε ετών και χτες ήταν η πρώτη ημέρα των διακοπών τους. Η αναχώρηση τους προγραμματίζονταν για τις 25 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 6:40 μ.μ., όταν το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σκηνή παραμένει υπό αστυνομικό αποκλεισμό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί πέντε καταθέσεις.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τρίχρονου έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί για σήμερα Δευτέρα , στις 12:00 το μεσημέρι, στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

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