Ψηφιακή πολιτική... στην τύχη

Την πρωτοφανή παραδοχή πως, ενώ το υφυπουργείο του ονομάζεται «Ψηφιακής Πολιτικής», δεν ξέρει πόσο ψηφιακά αναλφάβητοι είναι οι πολίτες, έκανε ο Νικόδημος Δαμιανού σε άρθρο που έγραψε στον «Φιλελεύθερο» την Κυριακή. Και είναι πρωτοφανές ένα υφυπουργείο που τα βασικά του καθήκοντα είναι η ψηφιακή πολιτική να μην γνωρίζει, έστω με έρευνα, πού βρίσκονται ψηφιακά οι Κύπριοι και γράφει απλά πως δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση σε σχέση με το θέμα που προέκυψε στους τηλεοπτικούς δέκτες με τη μετάβαση από τη Velister στη Hellas Sat.«Από τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει, προκύπτει ότι υπήρξε μία παράμετρος της οποίας δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί τεχνικά επαρκώς η έκταση: η μη ικανοποιητική κατάσταση εγκαταστάσεων σε σπίτια μερίδας των πολιτών», γράφει ο αρμόδιος υφυπουργός στο άρθρο του, ο οποίος ρίχνει ακόμη και στη Velister τις ευθύνες για το μπάχαλο. «Δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία αναβάθμιση της υπηρεσίας», γράφει για τα 15 χρόνια που είχε το δίκτυο εκπομπής η Velister, η οποία θυμίζουμε πως έστελνε επιστολές και προειδοποιούσε από το 2023 για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πάντως, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είχε εισηγηθεί την ανανέωση του συμβολαίου της Velister μέχρι το 2035, παρά τα προβλήματα που είχε αναφέρει η εταιρεία, κάτι που τελικά δεν έγινε και οδηγηθήκαμε σε διαγωνισμό, τον οποίο κέρδισε η Hellas Sat. Φυσικά, όσο και αν το υφυπουργείο επιχειρεί να ρίξει στους πολίτες που δεν... ενημερώθηκαν σωστά ή όχι ή ακόμη και στις δύο ιδιωτικές εταιρείες το θέμα, προκύπτουν ερωτήματα σε σχέση με το θέμα, αφού εκείνο που δεν εξηγείται από πλευράς του υφυπουργείου είναι:

Πώς ένα υφυπουργείο που λέγεται «καινοτομίας» δεν γνωρίζει πόσο τεχνολογικά ή όχι αναλφάβητοι είναι οι πολίτες, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα

γιατί δεν έγινε σωστή ενημερωτική καμπάνια για τη μετάβαση στο νέο σύστημα της ψηφιακής, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα

γιατί στην πρώτη μεταβατική περίοδο δεν έγινε εκτίμηση/μελέτη της κατάστασης, ή έρευνα σε πολίτες, ώστε να δοθεί παράταση, αλλά να γίνει κατόπιν εορτής και αφού είχαν ήδη κάνει παράπονα οι πολίτες.

Ο «Π» επικοινώνησε γραπτώς με τον αρμόδιο υφυπουργό Καινοτομίας, ο οποίος σε μήνυμά του ανέφερε πως δεν επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση. Πάντως, το αρμόδιο υφυπουργείο θα πρέπει να δώσει πειστικές εξηγήσεις για το θέμα, για τα λάθη που έγιναν στην ψηφιακή τηλεόραση και αναγκάστηκαν να κάνουν πισωγύρισμα, βάζοντας ξανά σε λειτουργία τον εξοπλισμό της Velister, αφού το ΑΚΕΛ κατέθεσε αυτεπάγγελτο θέμα προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως στην κυβέρνηση βλέπουν ακόμη και... δόση υπερβολής στο όλο θέμα από πλευράς αντιπολίτευσης, χωρίς φυσικά να μην παραδέχονται τα προβλήματα, γι' αυτό και γίνονται συσκέψεις ψάχνοντας λύσεις αφού ο εξοπλισμός της Velister είναι απαρχαιωμένος και δεν μπορεί να συνεχίσει εσαεί η παράλληλη μετάδοση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ψάχνουν λύση σε δύο κατευθύνσεις. Εξετάζεται κατά πόσον μπορεί να επιδοτηθεί αποκωδικοποιητής με εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα ζητούν μείωση της δυναμικής του σήματος που εκπέμπεται από τη Hellas Sat.