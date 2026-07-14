Θέμα προτεραιότητας η λύση Κυπριακού, είπε η Πρόεδρος Κομισιόν στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε συνάντηση στο Παρίσι (φώτος)

Το Κυπριακό, η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν, αλλά και οι στενές σχέσεις Κύπρου - Γαλλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για τους εορτασμούς της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου, κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η πορεία ένταξης της Κύπρου η ζώνη Σένγκεν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Κομισιόν για τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ενώ εξέφρασε ευχαριστίες και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «συναντήθηκα σήμερα στο Παρίσι με την φίλη Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία μετά και την ανακοίνωση του διορισμού του Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό».

Πρόσθεσε ότι «πέραν του Κυπριακού, συζητήσαμε και το θέμα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στο Σέγκεν μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση όλης της τεχνικής προεργασίας από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας».

Από την πλευρά της, η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ο διορισμός του Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Απεσταλμένου «αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου» και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, το οποίο θεωρείται ζήτημα προτεραιότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα αξιοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού, επαναβεβαιώνοντας πως οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τη Ζώνη Σένγκεν, κατά τη συνάντηση εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις τεχνικές υποχρεώσεις που απαιτούνται, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκφράζει στήριξη στην πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν το συντομότερο δυνατό.

Νωρίτερα, με την άφιξή του στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τη γαλλική στρατιωτική βάση όπου φιλοξενείται το κυπριακό άγημα που θα συμμετάσχει στην παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «μόλις έφθασα στο Παρίσι επισκέφθηκα την γαλλική στρατιωτική βάση στην οποία φιλοξενείται το Κυπριακό άγημα, που θα πάρει μέρος στην αυριανή παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας».

Όπως σημείωσε, «πέραν του υψηλού συμβολισμού, η παρέλαση αγήματος της Εθνικής Φρουράς, με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηλύσια Πεδία ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αντικατοπτρίζει τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και καταδεικνύει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων».