«Κόλλησαν» οι εκτελωνισμοί στο λιμάνι Λεμεσού

Ουρές φορτηγών, καθυστερήσεις στην παραλαβή εμπορευμάτων και έντονη αναστάτωση επικρατούν από την Παρασκευή στο λιμάνι Λεμεσού, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση των εκτελωνίσεων. Το πρόβλημα έχει επηρεάσει εκατοντάδες εισαγωγές, καθώς δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και, κατ' επέκταση, να αποδεσμευτούν τα εμπορεύματα.

Εργαζόμενοι και τελωνειακοί πράκτορες αναφέρουν ότι οι πρώτες δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν από το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ενώ το πρόβλημα επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες. Όπως υποστηρίζουν, το σύστημα «κολλά» στο στάδιο της πληρωμής, με αποτέλεσμα οι διασαφήσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα και να μην ολοκληρώνεται η διαδικασία εκτελωνισμού. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν ακόμη και με την παρουσία τεχνικού στο λιμάνι, η βλάβη επανεμφανίστηκε λίγο αργότερα, αφήνοντας και πάλι ακινητοποιημένες τις διαδικασίες.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς καθημερινά φτάνουν στο λιμάνι εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια που δεν μπορούν να αποδεσμευτούν. Εισαγωγείς, μεταφορείς και εκτελωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για περαιτέρω επιβάρυνση των επιχειρήσεων, εφόσον το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί άμεσα. Ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με ευάλωτα προϊόντα που σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες κινδυνεύουν με καταστροφή.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό που διαχειρίζεται τις πληρωμές των εκτελωνίσεων και όχι για βλάβη στους υπολογιστές ή στον εξοπλισμό των υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές δεν ολοκληρώνονταν κανονικά, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να επεκταθεί και στο σύστημα εισαγωγών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Τμήμα Τελωνείων συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και την εταιρεία που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό και τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες να επιδείξουν ψυχραιμία και υπομονή, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά του συστήματος.

Εφαρμόζουν εναλλακτικές

Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, το Τμήμα Τελωνείων ανακοίνωσε την εφαρμογή εφεδρικών διαδικασιών, ώστε να συνεχιστεί η αποδέσμευση των εμπορευμάτων. Οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται με μετρητά ή επιταγή μέσω της διαδικασίας ΓΛ18, ενώ για πληρωμές με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα θα απαιτείται επιβεβαίωση από το λογιστήριο του Τμήματος Τελωνείων πριν δοθεί έγκριση για την αποδέσμευση. Για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τη διαδικασία αναβολής πληρωμής, οι αρμόδιοι καλούν τους ενδιαφερομένους να επικοινωνούν απευθείας με το Αρχιτελωνείο για οδηγίες, μέχρι την οριστική επίλυση του τεχνικού προβλήματος.