Εννέα συλλήψεις και 260 τροχαίες καταγγελίες σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κλοπή από αυτοκίνητο και παράνομη είσοδο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 455 οχήματα και ελέγχθηκαν 591 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 260 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 104 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 116 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 5 έλεγχοι ναρκοτέστ με 2 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.