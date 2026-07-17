Λεμεσός: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια μαγαζιού με ναργιλέδες για λαθραίο καπνό (φώτο)

Επτά κιλά λαθραίου καπνού εντόπισε το Τελωνείο σε εστιατόριο με ναργιλέδες στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από λειτουργούς του Κλάδου Διερευνήσεων. Η ιδιοκτήτρια του υποστατικού συνελήφθη, ενώ αφέθηκε αργότερα ελεύθερη αφού κατέβαλε €3.200 στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων του Τελωνείου. Κατά την έρευνα στο υποστατικό εντοπίστηκαν επτά κιλά αδασμολόγητου καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι το εστιατόριο δεν διέθετε τις απαιτούμενες ανανεωμένες άδειες για την πώληση καπνικών προϊόντων και οινοπνευματωδών ποτών.

Η ιδιοκτήτρια συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Στη συνέχεια ζήτησε να διευθετήσει την υπόθεση με εξώδικο συμβιβασμό, καταβάλλοντας το ποσό των 3.200 ευρώ. Το αίτημά της έγινε αποδεκτό και αφέθηκε ελεύθερη.

Το Τελωνείο αναφέρει ότι ο κατασχεθείς καπνός θα καταστραφεί σε αδειοδοτημένες μονάδες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για προϊόντα λαθρεμπορίου.