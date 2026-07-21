Μπολόνια: Επεισόδια σε διαδήλωση μετά τον θάνατο 42χρονου Μαροκινού - Υπό έρευνα αστυνομικοί και νοσηλευτές

Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Μπολόνια, σε κινητοποίηση που οργανώθηκε μετά τον θάνατο του 42χρονου Μαροκινού πολίτη Φακίρ Αμπντελραχίμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, χθες το απόγευμα o άνδρας παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά, με πιθανή ψυχωτική κρίση, και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να παρέμβουν, τον ακινητοποίησαν στο έδαφος.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, ο Αμπντελραχίμ (ο οποίος υπέφερε από άσθμα και καρδιακή πάθηση) παραπονιόταν έντονα, με εκκλήσεις για βοήθεια και ύστερα από λίγα λεπτά σταμάτησε να αναπνέει.

Κατά την βραδινή κινητοποίηση διαμαρτυρίας, ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, σιδηρολοστούς και κροτίδες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων. Η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει επανειλημμένα να μη γίνει χρήση βίας.

Η αδελφή του άτυχου άνδρα, η οποία παρακολούθησε χθες το τραγικό συμβάν, απηύθυνε έκκληση να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Αίσθηση προκάλεσε, όπως υπογραμμίζουν πολλοί δημοσιογράφοι, ότι κατά την ακινητοποίηση και τις εκκλήσεις σε βοήθεια του 42χρονου, σε ελάχιστη απόσταση ήταν παρόντες νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι δεν παρενέβησαν.

Η εισαγγελία της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι διεξάγονται έρευνες σε βάρος έξι ανθρώπων και ότι «τα συμβάντα είναι πιο εκτεταμένα από όσα φαίνονται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο».

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν δυο αστυνομικοί και τέσσερις νοσηλευτές ευθύνονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Για πρώτη φορά, η εισαγγελική έρευνα προβλέπει την τήρηση ειδικής διαδικασίας, μετά την εφαρμογή ειδικού μέτρου που θέσπισε η κυβέρνηση Μελόνι.

Κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα διεξάγεται, έχοντας υπόψη ότι νοσηλευτές και αστυνομικοί «βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω βάσιμης, επαγγελματικής αιτίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ