Από νοσοκομείο, σύγχρονο δημαρχείο: Το μεγάλο έργο που αλλάζει τη Λάρνακα

Ιστορική μέρα για τη Λάρνακα, χαρακτήρισε την Τρίτη (21/7) ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής του κατασκευαστικού συμβολαίου μεταξύ εργολάβου και Δήμου Λάρνακας για την ανάπλαση του παλιού νοσοκομείου της πόλης, το οποίο θα μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και υπολογίζεται να διαρκέσουν δύο χρόνια. Το εκτιμώμενο κόστος θα πλησιάσει τα εννέα εκατομμύρια ευρώ (θα καλυφθεί με δανεισμό), με τις δημοτικές Αρχές να εκτιμούν πως με την ανάπλαση του παλιού νοσοκομείου θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο δημοτικό μέγαρο, όπου θα στεγάζονται όλες οι δημοτικές υπηρεσίες. Το έργο ανάπλασης ανέλαβε η εργοληπτική εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd. Όπως αναφέρθηκε, τα κατασκευαστικά έργα θα γίνουν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του συγκροτήματος, αφού θα διασωθούν και θα αναδειχθούν τα διατηρητέα κτήρια του νοσηλευτηρίου.

Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες προβλέπεται να δημιουργηθούν σύγχρονες λειτουργικές υποδομές, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία ενός δημοτικού μεγάρου. Στην ομιλία του ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, είπε ότι το έργο αυτό δεν αφορά μόνο τη μετατροπή ενός ιστορικού συγκροτήματος σε νέο δημοτικό μέγαρο, αλλά αφορά την ίδια την ταυτότητα της πόλης, τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η Ιστορία της και ταυτόχρονα τον σχεδιασμό για το μέλλον της. Υπενθύμισε, δε, ότι παρά τη μακραίωνη Ιστορία και τη διαρκή εξέλιξή της, η Λάρνακα δεν διαθέτει σήμερα δημοτικό μέγαρο αντάξιο της ιστορίας και του θεσμικού της ρόλου. «Για εμένα προσωπικά, η στιγμή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί τη δικαίωση μιας μακρόχρονης συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων που πίστεψαν ότι η Λάρνακα αξίζει να έχει ένα δημαρχείο αντάξιο της Ιστορίας της, το οποίο ταυτόχρονα θ’ αποτελέσει την αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της πόλης.

Η Λάρνακα αναδεικνύει ένα κομμάτι της Ιστορίας της και του δίνει νέα αποστολή. Παίρνει ένα κτήριο, που για περισσότερο από έναν αιώνα υπηρέτησε την κοινωνία, και το μετατρέπει σε έναν νέο χώρο δημόσιας προσφοράς κι επικοινωνίας με τους δημότες της», τόνισε με έμφαση ο κ. Βύρας.

Πλατεία δημαρχείου

Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών, τη συντήρηση ή κατεδάφιση υφιστάμενων κατασκευών που δεν αποτελούν μέρος του ιστορικού συνόλου και την ανέγερση νέων υποδομών, ώστε να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του δήμου σε έναν ενιαίο και λειτουργικό διοικητικό χώρο. Περιλαμβάνει, ακόμα, τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος, με χώρους πρασίνου, φύτευσης και στάθμευσης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα του χώρου. Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κτηρίων, ενίσχυσης των θεμελίων, συντήρησης των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, αποκατάστασης πετρόκτιστων τοιχοποιιών, στεγών, ξύλινων θυρών και παραθύρων, καθώς κι εγκατάστασης σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία της νέας πλατείας δημαρχείου, που θα είναι ένας χώρος πρασίνου και κοινωνικής συνάντησης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους Λαρνακείς. Υπενθυμίζουμε ότι, το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου και μετατροπής του σε δημοτικό μέγαρο καθυστέρησε αρκετά να ξεκινήσει, λόγω των πολλών προβλημάτων που προέκυψαν μέχρι να επιτευχθεί η μετακίνηση από τους χώρους του νοσοκομείου των Υπηρεσιών Υγείας του ΟΚΥπΥ και του Υπουργείου Υγείας. Το παλιό δημαρχείο της Λάρνακας, στην πλατεία Κίμωνος (Φοινικούδες), κατεδαφίστηκε αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού κρίθηκε ακατάλληλο κτηριακά. Έκτοτε, οι δημοτικές υπηρεσίες φιλοξενούνται σε εξαώροφη πολυκατοικία επί της παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών.